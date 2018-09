Alisson falha ao tentar driblar e sofre primeiro gol, mas Mané e Firmino decidem para o Liverpool

Com gols de Mané (o quarto na temporada) e Roberto Firmino, o Liverpool encaminhava mais uma vitória tranquila na manhã deste sábado... até o momento em que Alisson vacilou. O goleiro brasileiro tentou driblar na defesa, perdeu a bola e deu de bandeja um gol pra o Leicester, marcado por Ghezzal. Ainda assim, os Reds conseguiram suportar a pressão dos donos da casa, seguraram o 2 a 1 e se deram sequência aos 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês.





Titular em todos os três jogos do Liverpool até aqui, Alisson ainda não havia sido vazado no novo clube. Começou o jogo contra o Leicester fazendo grande defesa no primeiro tempo, em finalização de Gray. No segundo tempo, no entanto, vacilou. Em vez de chutar a bola para frente, tentou driblar Iheanacho dentro da área, foi desarmado e praticamente deu o gol à equipe adversária. Sorte dele é que o Liverpool conseguiu segurar a vitória.





Depois da partida, ele se dirigiu à torcida do Liverpool e acenou num visível pedido de desculpas. Convocado para a seleção brasileira, ele se apresenta até segunda-feira à delegação nos Estados Unidos.





O início de temporada do Liverpool não é de Salah, nem de Firmino, tampouco do recém-contratado Shaqiri. É de Sadio Mané. O senegalês abriu o placar neste sábado contra o Leicester e marcou seu quarto gol - já havia balançado as redes contra West Ham (duas vezes) e Crystal Palace. É o artilheiro isolado da Premier League no momento.





Foi a quarta vitória em quatro jogos do Liverpool na Premier League. Com 12 pontos, os Reds estão no momento isolados na liderança, mas podem ser alcançados por dois dos três clubes que têm nove pontos - Tottenham e Watford se enfrentam em confronto direto. O Leicester, por sua vez, tem seis pontos e está em sétimo.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, pela quinta rodada. Às 8h30 (de Brasília), o Liverpool visita o Tottenham. Às 11h, é a vez do Leicester enfrentar o Bournemouth fora de casa.





Globo Esporte