Botafogo sofre com adversário e baixas, perde em casa e é eliminado na semifinal da série C

Raul Ramos/Agência Botafogo





Não deu para o Botafogo-SP. Sentindo os reflexos das saídas de Tiago Cardoso e Felipe Augusto, além de alguns desfalques, o Pantera foi superado pelo Cuiabá por 3 a 0 e foi eliminado nas semifinais da série C do Campeonato Brasileiro. Os adversários mato-grossenses agora aguardam o vencedor de Operário e Bragantino para decidir o campeão de 2018.





A pressão exercida pelo Botafogo nos primeiros minutos não surtiu efeito. No entanto, logo em seguida, aos três minutos, foi a chance do Cuiabá atacar e Jenilson não desperdiçou, aproveitando o passe de Danilo para abrir o marcador. O cenário se repetiu por todo o primeiro tempo, até que Hiltinho, aos 33 minutos, acionou Danilo para ampliar para o Dourado.





Na segunda etapa, o Pantera foi sufocado no setor ofensivo, além de abrir espaços para o adversário contra-atacar. Pimentinha foi muito utilizado, mas não foi o suficiente para encontrar o gol. O técnico Léo Condé foi mais cauteloso do que na partida contra o Botafogo-PB e apostou em Gilsinho e Matheus Jussa nas substituições. Ainda deu tempo do Cuiabá fazer mais um com Jenilson e fechar o placar.





"É claro que as saídas fazem falta, mas o grupo é forte. Hoje foi um dia complicado, o acesso foi conquistado, o Cuiabá está de parabéns, fez um grande jogo. A gente poderia estar jogando até amanhã que não sairia gol”, disse Salino após o apito final.





Agora o foco é a temporada 2019. O Botafogo já se prepara para montar o elenco para o Paulistão, e em seguida, para a série B do Brasileirão. O Cuiabá segue para a final do campeonato e aguarda o vencedor de Operário e Bragantino para saber o adversário na decisão.