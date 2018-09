Botafogo-SP realiza reforma de campo de apoio do Estádio Santa Cruz

Como parte das reformas do Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP reformará um dos gramados de apoio para os treinamentos do elenco profissional na temporada 2019. Esta reforma atende uma norma da CBF , que irá proibir, a partir do próximo ano, que os clubes utilizem seus campos de jogos para treinos.





Em entrevista ao Globo Esporte, o presidente do Pantera, Gerson Engracia Garcia, explicou como será o planejamento para esta reforma.





“Tem essa exigência da CBF e os clubes de Série A e B [do Brasileiro] não poderão treinar no campo que jogam. Nós vamos melhorar o primeiro campo da escolinha, o que fica mais próximo do estádio (paralelo à Avenida Maurílio Biagi). Ele tem as dimensões oficiais e já vamos nos adiantar nas reformas”.





O presidente também explicou sobre a reforma do Santão.





“Tem que trocar toda a grama, melhorar, instalar o sistema de irrigação para molhar o campo. Estamos melhorando a estrutura do clube”, disse.





“Vamos reformar o campo nosso também, adubar, tirar erva daninha, fazer a compactação. Isso também acontecerá entre outubro e novembro. É tempo suficiente para estarmos prontos no Paulistão (previsto para começar em janeiro)”, concluiu o presidente.