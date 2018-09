Campeão olímpico Joaquim Cruz marca presença na etapa de Ribeirão Preto do Circuito Caixa

A etapa de Ribeirão Preto do Circuito de Corridas CAIXA receberá um campeão olímpico neste final de semana. Medalha de ouro na prova dos 800 metros nos Jogos de Los Angeles, Estados Unidos, em 1984, Joaquim Cruz chega à cidade do interior paulista nesta sexta-feira (14) para duas palestras para um grupo de 400 crianças e adolescentes. No sábado (15), ele vai interagir com o público durante a entrega de kits e depois dará a largada da prova, às 19h, no Bairro Olhos D'água, além de participar da cerimônia de premiação dos vencedores.





Único campeão olímpico em provas de pista na história, Joaquim Cruz é um entusiasta da ação do esporte como ferramenta de transformação social. Tanto, que mantém um instituto que leva seu nome, no Distrito Federal, em que oferece atletismo e cidadania a meninos e meninas da região, ao mesmo tempo que busca talentos para a modalidade. “Unindo esporte e educação será possível mostrar para os jovens que é possível sonhar e trabalhar para um futuro melhor”, afirma o ex-atleta e integrante do programa Heróis do Atletismo CAIXA.





As atividades de Joaquim Cruz em Ribeirão Preto começam na manhã de sexta-feira. Ele estará na Fundação Educandário (Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500) a partir das 9h, onde falará para um grupo de 200 meninos e meninas de 10 a 12 anos. Depois, às 15h, segue para a EMEF Alcina dos Santos Heck (R. Nuporanga, 717 - Jardim Salgado Filho) para ministrar palestra para mais 200 crianças, desta vez com faixa etária entre 7 e 10 anos.





Na palestra, Joaquim mostrará para a garotada ser ele um exemplo vivo da filosofia que prega. Por meio de muito trabalho a fim de lapidar o talento esportivo, superou a infância pobre em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, para se tornar um dos maiores nomes do atletismo de todos os tempos. Conseguiu bolsa para estudar em uma universidade nos Estados Unidos, onde mora até hoje, e construiu uma carreira que incluiu mais uma medalha olímpica – prata nos 800m dos Jogos de Seul/1988. “Quando o atleta não encontra o caminho, ele o constrói até atingir seu objetivo. É preciso acreditar e caminhar, treinando dia a dia, até a conquista”.





Ainda dá tempo – As inscrições para a etapa de Ribeirão Preto do Circuito de Corridas CAIXA seguem abertas até quarta-feira (12), pela internet. Para garantir participação, os corredores da cidade e região devem acessar o site oficial do evento http://www.circuitocaixa.com.br/#ribeirao-preto . Após essa data, somente será possível garantir participação na prova de forma presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits dos atletas (composto por número de peito e camiseta), que será na Loja Centauro do Ribeirão Preto Shopping (Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 lj. 158) na sexta-feira (14), das 10h às 22h, e sábado, das 10h às 12h, quando Joaquim Cruz estará disponível para autógrafos e fotos.





Entre as categorias em disputa na etapa de Ribeirão Preto estão a Elite 10km (masculina e feminina), geral, economiário e por faixa etária. Os atletas amadores podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada. A premiação para o campeão da Elite é de R$ 4 mil, tanto para homens como para mulheres. Os segundo colocados recebem R$ 3 mil e os terceiros lugares ficam com R$ 2 mil.





A prova de Ribeirão Preto será disputada no Bairro Olhos D’água. Passará por locais como a rua Carlos Rabete Cury, Avenida Prof. João Fiusa e a fazenda Olhos D’Água. O evento do dia 15 de setembro será o oitavo da temporada de aniversário de 15 anos do Circuito CAIXA. Neste ano as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza e Porto Alegre já receberam a competição.