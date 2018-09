Casagrande surpreende e domina a sexta-feira no Velo Città

Gabriel Casagrande recuperou-se muito bem do susto levado na última etapa, em Cascavel (PR). O piloto da Vogel Motorsport, que sofreu um acidente na etapa e chegou a ser levado a um hospital para exames – e liberado logo em seguida -, foi o mais rápido nos dois treinos livres da Stock Car no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), nesta sexta-feira (21).





O paranaense, dono de uma vitória na categoria (Curvelo, 2017), fechou com o melhor tempo do dia na marca de 1min28s490. “Foi um dia muito bom para nós. Conseguimos trabalhar do jeito que queríamos no carro e deu tudo certo dentro do nosso planejamento, sempre com o equipamento reagindo da melhor maneira possível. Foi a nossa melhor sexta-feira no ano e estou bem animado para o restante do fim de semana”, destacou Casagrande.





Cesar Ramos também surpreendeu e andou forte nos treinos livres. Na segunda sessão, o gaúcho da Blau Motorsport foi o segundo colocado, com Felipe Lapenna colocando o carro da Cavaleiro Contuflex na terceira posição, à frente de Átila Abreu, Thiago Camilo, Allam Khodair, Daniel Serra, Nelsinho Piquet, Cacá Bueno e Lucas di Grassi fechando os dez primeiros.





Neste sábado (22), os carros voltam à pista às 9h15 para o terceiro treino livre, com transmissão ao vivo pelas páginas oficiais da Stock Car no Facebook e no YouTube. Ao meio-dia acontece a classificação para definição da ordem de largada para a nona etapa, com transmissão ao vivo do SporTV.





Depois, os pilotos deixam suas máquinas de lado no Dia Mundial Sem Carro para a disputa da Stock E-Bike, na qual os pilotos correrão de bicicleta em uma versão encurtada do traçado do Velo Città.





Tempos do 2º treino livre:





1. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:28.490

2. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:28.761

3. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Contuflex) - 1:28.832

4. 51 Átila Abreu (Shell V-Power) - 1:28.871

5. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:28.895

6. 18 Allam Khodair (Blau Motorsport) - 1:28.920

7. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:28.928

8. 33 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani) - 1:28.939

9. 0 Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing) - 1:29.100

10. 11 Lucas Di Grassi (Hero Motorsport) - 1:29.117

11. 80 Marcos Gomes (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1:29.165

12. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.198

13. 8 Rafael Suzuki (Bardahl Hot Car) - 1:29.235

14. 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - 1:29.273

15. 44 Bruno Baptista (Hero Motorsport) - 1:29.331

16. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:29.365

17. 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports) - 1:29.382

18. 88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing) - 1:29.399

19. 9 Guga Lima (Vogel Motorsport) - 1:29.400

20. 10 Ricardo Zonta (Shell V-Power) - 1:29.468

21. 28 Galid Osman (Cavaleiro Sports) - 1:29.488

22. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:29.561

23. 90 Ricardo Maurício (Full Time Sports) - 1:29.675

24. 70 Diego Nunes (Full Time Bassani) - 1:29.743

25. 3 Bia Figueiredo (Ipiranga Racing) - 1:29.795

26. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.885

27. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:30.003

28. 20 Ricardo Sperafico (Bardahl Hot Car) - 1:30.062

29. 12 Lucas Foresti (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1:30.310