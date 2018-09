Cerca de 1.000 atletas participarão da “5ª Corrida Solidária”

“Correr e caminhar são atividades que ganham cada dia mais adeptos, pois ajudam a manter a saúde. Mas, quando se trata de um evento como uma corrida solidária, há também a motivação de encontrar pessoas, fazer novas amizades e o bem. Por isso nossa Corrida Solidária, que está na 5ª edição, é um sucesso, por ser também uma ação social”, explica Pablo Elias, professor do Curso de Educação Física do Centro Universitário Moura Lacerda. O evento acontecerá neste domingo (23/09), às 7 horas, na Unidade II/Campus, em Ribeirão Preto (SP). Já há mais de 1.000 inscritos. Os percursos serão de 5 e 10 quilômetros e poderão ser feitos por caminhada ou corrida. A inscrição são 5kg de arroz, que serão doados às entidades locais “Cantinho do Céu” e “Lar Padre Euclides”.





A atividade faz parte da Semana de Qualidade de Vida, organizada pelo Departamento Pessoal e por membros da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). “Finalizaremos a programação da nossa Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) com este grande acontecimento, que reunirá toda comunidade acadêmica, colaboradores em geral, seus familiares, além do público interessado. Será um momento muito especial, de confraternização, que promoverá o esporte e a solidariedade”, explica Márcia Angélica Reina de Oliveira, chefe do Departamento de Pessoal do Moura Lacerda.





De acordo com Pablo Elias, o projeto tem ainda o apoio total dos alunos do Curso de Educação Física, que se envolveram diretamente em sua execução. “Para nós é uma oportunidade de colocar em prática toda teoria, condutas e critérios necessários à organização de um evento esportivo de grande porte”, ressalta o professor. Os estudantes também farão o aquecimento para os participantes antes da largada. O evento tem patrocínio da Unimed.





Retirada do kit e entrega de alimentos





O número de kits é limitado. Eles serão entregues por ordem de chegada, mediante a entrega dos 5kg de arroz, amanhã (22/09), das 9 às 13 horas, no Ginásio Poliesportivo do Campus, à avenida Dr. Oscar de Moura Lacerda, 1.520, no Jardim Independência. Os participantes que concluírem o percurso ganharão medalha de participação. Os alimentos serão doados às entidades parceiras também em 22 de setembro, Dia da Responsabilidade Social Moura Lacerda. As inscrições estão encerradas.