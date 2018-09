Com falhas sul-americanas e gol de calcanhar, Roma bate Lazio no clássico da capital

Em um jogo marcado por duas falhas de zagueiros sul-americanos e um belo gol de calcanhar de Pellegrini, a Roma levou a melhor sobre a Lazio no clássico da capital italiana: 3 a 1. Além de Pellegrini, Kolarov e Fazio fizeram os outros gols da Roma, enquanto Immobile descontou para Lazio.





A vitória de número 71 da Roma nos 187 jogos do “Derby dela Capitale”, como é conhecido o clássico da capital, deixou a equipe com 11 pontos, na quinta colocação do Campeonato Italiano e a um da arquirrival Lazio, quarta colocada.





Como era esperado, o clássico foi bastante disputado desde o primeiro minuto. Tanto que o gol que abriu o placar saiu só aos 45 do primeiro tempo. O zagueiro uruguaio Cáceres furou feio, e Pellegrini, com um belo toque de calcanhar, marcou. Tristeza da Lazio, que teve os brasileiros Lucas Leiva (ex-Grêmio) e Luiz Felipe (ex-Ituano) como titulares.





No segundo tempo, outro zagueiro sul-americano “paçocou”. Último homem da defesa, Fazio saiu jogando errado e perdeu a bola para Immobile. O atacante da Lazio penetrou na área sozinho e colocou no fundo da rede sem chance para o goleiro sueco Olsen aos 22.





No entanto, quatro minutos depois, o sérvio Kolarov acertou forte chute em cobrança de falta na meia lua e colocou a Roma na frente novamente. Aos 41, Fazio se redimiu da bobeada no gol da Lazio e, de cabeça, deu números finais ao jogo.





Globo Esporte