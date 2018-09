Com gol de Higuaín, Milan evita tropeço e vence Dudelange por 1 a 0 na estreia da Liga Europa

Gonzalo Higuaín foi o grande nome do Milan na estreia pela Liga Europa. O atacante argentino marcou o único gol rossonero e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o modesto Dudelange, de Luxemburgo. Com o resultado, o clube italiano assume a liderança do Grupo F, já que Olympiacos e Betis empataram sem gols na outra partida da chave.





O Milan foi melhor desde o início do jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade técnica e tática em gols. Os rossoneros tinham dificuldades para finalizar e, quando conseguiam, esbarravam na boa atuação do goleiro Frising, que segurou o 0 a 0 na etapa inicial.





Por causa da necessidade de derrotar um adversário fraco, o Milan voltou mais ligado no segundo tempo. Aos 14 minutos, Castillejo tocou para Higuaín na entrada da área, e o camisa 9 chutou de primeira. A bola ainda desviou em um jogador do Dudelange e estufou as redes.





Após o gol, os rossoneros tiveram mais tranquilidade para jogar. Ainda criaram outras chances, mas não assustaram. O Dudelange, que parecia satisfeito com o resultado, também não incomodou, e o jogo terminou mesmo 1 a 0.





Paulinho é titular do Leverkusen





Pelo grupo A da Liga Europa, o Bayer Leverkusen bateu o Ludogorets, fora de casa, por 3 a 2. Uma das atrações da partida foi a presença do brasileiro Paulinho, ex-Vasco da Gama. O atacante fez a estreia como titular da equipe alemã.





Os gols da vitória do Leverkusen foram marcados por Havertz, duas vezes, e Thelin. Keserü e o brasuca Marcelinho descontaram para o Ludogorets, que é treinado por Paulo Autuori.





No outro jogo do grupo A, o Zurique venceu o AEK Larnaca por 1 a 0. Ao fim da rodada, alemães e suíços somam três pontos, enquanto Ludogorets e AEK estão zerados.





Zenit empata, e Bordeaux perde





Favoritos à classificação no Grupo C, Zenit e Bordeaux não começaram com o pé direito. Os russos empataram com o Copenhaguen por 1 a 1, fora de casa, e os franceses foram derrotados pelo Slavia Praga, também como visitantes, pelo placar de 1 a 0.





Confira todos os resultados desta quinta-feira:





Grupo A





AEK Lanarca 0 x 1 Zurique





Ludogorets 2 x 3 Bayer Leverkusen





Grupo B





RB Leipzig 2 x 3 RB Salzburg





Celtic 1 x 0 Rosenborg





Grupo C





Slavia Praga 1 x 0 Bordeaux





Copenhaguen 1 x 1 Zenit





Grupo D





Spartak Trnava 1 x 0 Anderlecht





Dínamo Zagreb 4 x 1 Fenerbahçe





Grupo E





Sporting 2 x 0 Qarabag





Arsenal 4 x 2 Vorskla





Grupo F





Dudelange 0 x 1 Milan





Olympiacos 0 x 0 Betis





Grupo G





Villarreal 2 x 2 Rangers





Rapid Viena 2 x 0 Spartak Moscou





Grupo H





Olympique de Marselha 1 x 2 Eintracht Frankfurt





Lazio 2 x 1 Apollon Limassol





Grupo I





Besiktas 3 x 1 Sarpsborg





Genk 2 x 0 Malmö





Grupo J





Sevilla 5 x 1 Standard Liège





Akhisarspor 0 x 1 Krasnodar





Grupo K





Rennes 2 x 1 Jablonec





Dínamo de Kiev 2 x 2 Astana





Grupo L





PAOK 0 x 1 Chelsea





Vidi 0 x 2 BATE Borisov





