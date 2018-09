Corinthians tem pela frente sequência que pode definir futuro dele e de Osmar Loss

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)









As vaias vindas das arquibancadas da Arena Corinthians no empate com o Atlético-MG, no último sábado, transformaram a próxima sequência de jogos do Corinthians em um desafio para o time e o técnico Osmar Loss.





O Corinthians tem pela frente três jogos que podem determinar o futuro do clube e do próprio treinador em 2018::





Ceará, dia 5, às 20h, no Castelão, pelo Brasileirão





Palmeiras, dia 9, às 16h, na arena do rival, pelo Brasileirão





Flamengo, dia 12, às 21h45, no Maracanã, pelas semifinais da Copa do Brasil





O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, já disse publicamente que a prioridade é a Copa do Brasil, mas o clube vive o dilema de não poder abandonar o Campeonato Brasileiro. Se não for campeão do torneio mata-mata, o Timão terá de buscar uma vaga na Libertadores de 2019 na competição de pontos corridos.





Por conta disso, os dois próximos jogos no Brasileirão poderão ser decisivos. O Corinthians está em sétimo lugar, com 30 pontos, cinco abaixo do Atlético-MG, já dentro do G-6. Vencer o vice-lanterna Ceará (20 pontos) é fundamental para a equipe não perder contato com os primeiros colocados.





O Dérbi ganha ainda mais peso pelo aspecto emocional. Osmar Loss ainda não venceu os clássicos desde que foi efetivado como treinador da equipe profissional – perdeu para o São Paulo (3 a 1) e empatou com o Santos (1 a 1).





Vencer o arquirrival aliviaria a pressão da torcida sobre o treinador, bastante questionado pelo rendimento da equipe e por algumas decisões durante as partidas – foi vaiado ao tirar Romero para colocar Mateus Vital no segundo tempo contra o Atlético-MG. Uma derrota só fará aumentar a cobrança da Fiel.





– O Loss é um cara muito competente, um cara que o grupo gosta bastante, acho que o nível de treinamento que ele tenta propor é muito bom. Ele não está aqui de paraquedas. É um cara que a gente pede um pouco de paciência, porque não foi só a comissão que mudou. Então é difícil manter o nível que tivemos no ano passado. A gente sabia que nesse ano poderia sim ter esses altos e baixos. A equipe não vive em um momento com uma confiança boa, mas temos que ter força, união e apoio à comissão para as coisas ficarem mais fáceis – afirmou o volante Gabriel.





Eliminado da Libertadores e distante da briga pelo título brasileiro, o Corinthians vai apostar tudo na Copa do Brasil. O Timão corre por fora na disputa contra três rivais com investimento muito superior, como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. A diretoria, aliás, entende que pode até tirar proveito de chegar às semifinais como, teoricamente, a equipe mais fraca.





Em campo, Loss tem cinco dias para recuperar jogadores desgastados fisicamente e acertar o time titular, principalmente a carência na construção das jogadas de ataque.





Andrés Sanchez já garantiu que não cogita trocar de técnico neste momento, mas a pressão da torcida aumenta a cada rodada. O Dérbi e a Copa do Brasil podem definir o futuro de Osmar Loss.





Globo Esporte