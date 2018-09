Cristiano Ronaldo desencanta com dois gols, e Juventus derrota o Sassuolo

E saiu finalmente o primeiro gol de Cristiano Ronaldo pela Juventus. Um só não. Dois. Gols que garantiram a vitória de 2 a 1 sobre o Sassuolo, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O camisa 7 já estava há três jogos sem marcar, um jejum incômodo para o craque português que agora vai leve e com moral para o duelo contra o Valencia, na próxima quarta-feira, na estreia da Juventus na Liga dos Campeões.





Com o resultado, a Juventus chegou aos 12 pontos e lidera o Campeonato Italiano com 100% de aproveitamento. Já o Sassuolo, que conseguiu seu gol graças a uma cabeçada de Duncan nos acréscimos do segundo tempo, soma sete pontos (3º lugar).





Ao lado de Dybala e Mandzukic no ataque da Juventus, Cristiano Ronaldo não escondeu desde o primeiro minuto de jogo que sua missão era acabar com a seca. Tentou de cabeça, de fora da área, de dentro da área e até numa falta de muito longe. Mas nada de gol. No entanto, logo aos quatro minutos do segundo tempo, a zaga do Sassuolo cortou mal um escanteio e Cristiano Ronaldo, sozinho na pequena área, balançou finalmente as redes como prevera o técnico Massimiliano Allegri na véspera do jogo.





Aos 19 da segunda etapa, Douglas Costa puxou contra-ataque, rolou para Emre Can que achou Cristiano Ronaldo aberto na ponta esquerda. O camisa 7 entrou na área e, de canhota, chutou no canto para anotar o segundo. Na sequência, o português teve mais duas chances claras de gol, mas as desperdiçou de forma inacreditável. Nos acréscimos, Duncan, de cabeça, descontou para o Sassuolo, que fez um bom primeiro tempo se defendendo da força ofensiva da Juventus.





Gols de Cristiano Ronaldo, vitória da Juventus... Mas nem tudo foi festa para Velha Senhora neste domingo. No fim da partida, Douglas Costa se desentendeu com Di Francesco, acertou uma cotovelada e uma cusparada no rival e foi expulso após o árbitro de vídeo dedurar as lamentáveis agressões do brasileiro. Gancho deverá ser pesado para o ex-gremista.





Globo Esporte