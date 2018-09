De virada, CSA vence o Figueirense em Floripa e cola no líder Fortaleza

(Foto: FERNANDO REMOR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO)









O CSA está na cola do líder Fortaleza. Neste sábado, venceu o Figueirense de virada, por 2 a 1, e chegou a 46 pontos na Série B. Apenas um pontinho de diferença para o líder Fortaleza. E o gol da vitória não foi comum. Na etapa final, Dawhan chutou sem muita força, e o goleirão Dênis papou um frango clássico. Matheus Lopes, para o CSA, e Elton, para o Figueira, marcaram os gols do primeiro tempo.





O CSA tem uma agenda cheia. Terça, recebe o Vila Nova, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió. O Figueirense continua em Floripa e joga na próxima sexta, às 20h30, contra o São Bento, também no Orlando Scarpelli. O time tem 38 pontos.





O Figueirense começou melhor. Aos oito, Renan Mota recebeu de Elton e chutou pra fora. Depois, saiu o gol. Diego Renan bateu escanteio no segundo poste, e Elton cabeceou livre, no cantinho direito, aos 11 minutos.





Perdendo, o CSA mudou a postura e foi buscar o empate, também de escanteio. Pio cobrou pela direita e, depois de uma fliperama na área, Matheus Lopes fez seu primeiro gol com a camisa do Azulão, aos 25. O time alagoano se assanhou, e Pio assustou o Figueira numa falta de longe. A bola ainda desviou na defesa e saiu. O Figueirense insistiu nas jogadas aéreas, levou perigo, mas não foi o suficiente para ir com a vantagem para o intervalo.





O CSA assustou logo aos dois minutos. Juan chutou de longe, Denis soltou e foi buscar depois nos pés do atacante Rubens. Depois, o jogo ficou morno. O Figueirense ficou mais com a bola, e o CSA não encaixava os contra-ataques.





Tudo mudou aos 31 minutos. O CSA fez bela trama ofensiva, e Dawhan bateu sem tanta força, na direção do goleiro. Denis papou um frango clássico, e o Azulão conquistou mais uma vitória na Série B.





