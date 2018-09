Dorival assume o Fla e já comanda contra o Bahia; desejo de papo com Barbieri segura anúncio

(Foto: Marcos Ribolli)









Dorival Junior aceitou o convite para comandar o Flamengo. As negociações tiveram desfecho rápido na manhã desta sexta-feira, mas o treinador, que chega a Salvador na tarde desta sexta e já comanda a equipe contra o Bahia, pelo Brasileirão, espera falar com Maurício Barbieri antes do anúncio oficial. O acordo será até o fim de 2018.

O nome foi o de maior aceitação diante das dificuldades do mercado. Vanderlei Luxemburgo não tem aceitação da diretoria após as críticas na saída em 2015. Assim, Dorival foi contatado ainda na noite de quinta, quando o vice de futebol, Ricardo Lomba, bateu o martelo pela demissão.





Candidato da situação no pleito de novembro, Lomba venceu a queda de braço com Eduardo Bandeira de Mello, que era favorável à manutenção do treinador. O vice de futebol conduziu todo o processo de negociação.





Dorival Junior ainda recebe do Flamengo por conta da dívida por atraso de salários em sua primeira passagem, em 2012 e 2013. O treinador chegou a entrar na Justiça do Trabalho e ganhou ação na casa dos R$ 10 milhões. A questão, no entanto, em nenhum momento foi empecilho para o acerto.





Dorival chegou ao Flamengo em meio ao Brasileirão de 2012, em substituição a Joel Santana. No total, ele comandou o time em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas (aproveitamento de 51,3%), sendo demitido já na gestão Eduardo Bandeira de Mello.





Na ocasião, o Flamengo justificou em nota a demissão alegando que "a rescisão contratual reafirma a decisão da nova diretoria em trabalhar pelo equilíbrio financeiro do clube".





Globo Esporte