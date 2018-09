Em Enoshima, Martine Grael e Kahena Kunze vencem evento-teste de vela para Tóquio 2020

(Foto: Sailing Energy / World Sailing)









Campeãs olímpicas na Rio 2016, Martine Grael e Kahena Kunze se destacaram nesta sexta-feira e conquistaram, por antecipação, o título do evento-teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, também válido como a primeira etapa da Copa do Mundo de Vela 2018/2019.





- Foi bom, para gente é muito importante saber que a gente consegue velejar bem na raia olímpica. A gente fez uma preparação boa antes, acho que ajudou um pouco ter o meu pai (Torben Grael) como técnico. A gente nunca ganhou um campeonato por antecipação, estamos muito felizes - comentou Martine Grael.





Hoje seria o último dia de regatas classificatórias para a medal race, mas, por conta da falta de vento e da chuva intensa, as provas foram canceladas. As 10 melhores duplas da 49erFX na classificação atual avançaram para a final. Com uma diferença inalcançável de 26 pontos para as adversárias, Martine e Kahena garantiram a medalha de ouro de forma antecipada.





- Estou muito feliz. A gente teve uma semana muito produtiva, a gente velejou com cabeça e foi muito bom. Apesar do tempo que ficamos sem velejar juntos, estamos muito sincronizadas e a gente conseguiu fazer um belo campeonato e ganhar o título com antecedência pela primeira vez - disse Kahena Kunze.





O evento-teste para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 é a segunda competição da dupla brasileira depois de Martine Grael ter passado uma temporada se dedicando à Volvo Ocean Race. A dupla ainda fica mais alguns dias no Japão e vai disputar a Enoshima Olympic Week entre 21 e 24 de setembro.





Globo Esporte