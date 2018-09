Em jogo polêmico e encerrado aos 37 do segundo tempo, Figueirense e São Bento empatam pela Série B

A água foi uma das protagonistas do empate em 2 a 2 entre Figueirense e São Bento, ocasionando um fim de jogo extremamente polêmico após 40 minutos de paralisação. Com uma chuva forte que castigou Florianópolis desde a tarde, o gramado do Orlando Scarpelli ficou encharcado, mudando totalmente o estilo de jogo.





Francis abriu o placar para o time paulista. No oportunismo, Elton virou com dois gols de jogada aérea. Mas Francis marcou o gol da noite numa linda bicicleta. O problema é que com o gramado cada vez mais pesado, o árbitro decidiu parar a partida aos 37 minutos da segunda etapa, ameaçou a voltar para o jogo, mas resolveu decretar o final do duelo após muita discussão.





Bem antes da decisão de interromper o jogo, o gramado do Orlando Scarpelli já dava sinais que seria um dos temperos do jogo. Cheio de poças, a bola mais parou do que andou. Isso enganou atacantes e zagueiros, tanto que o gol do São Bento saiu em uma jogada desta forma, após uma bola mal cortada pela defensiva do Figueirense. O jeito foi tentar na bola aérea, e o Figueira empatou com Elton, mostrando boa colocação na área e qualidade na finalização. Na sequência, quando o Furacão se animava com o gol, o gramado acabou piorando, deixando a partida amarrada, repleta de divididas e sem levar perigo aos goleiros Denis e Rodrigo Viana.





Na volta para o segundo tempo, o Figueira foi o senhor da partida. Pressionando, o time da casa não demorou muito para conseguir chegar ao segundo gol, marcado também por Elton. Na sequência saiu o gol mais bonito da noite, quando Francis virou uma bicicleta na área e jogou no canto de Denis, empatando a partida.





O jogo passou a ter divididas mais ríspidas e muita discussão entre os jogadores, com jogadas polêmicas. Até que aos 37 minutos, quando o São Bento tinha escanteio, o árbitro Grazianni Maciel Rocha decidiu interromper a partida pela condição ruim do gramado. Após algumas ameaças de retornar ao jogo e liberar o aquecimento dos atletas, o juiz dediciu encerrar o duelo com oito minutos a menos que o normal, além dos acréscimos. O resultado é oficial.





André Santos fez a sua estreia com a camisa alvinegra na noite desta sexta-feira. Aos 35 anos, o atleta foi revelado pelo Figueira e decidiu se despedir dos gramados no clube onde foi formado. O meia começou no banco de reservas e foi escolhido por Rogério Micale no intervalo para substituir Renan Mota.





O Figueirense vencia a partida por 2 a 1, quando o atacante Francis mostrou muita habilidade ao marcaro um lindo gol de bicicleta, tocando no canto de Denis. Foi o segundo do camisa 11 na partida.





O empate eleva o Figueirense aos 39 pontos, mas não muda a posição do Furacão do Estreito na Série B. O time do estreante Rogério Micale segue no oitavo lugar. Já o São Bento vai aos 35 pontos, mas perde uma posição graças ao triunfo do Londrina diante do Coritiba. A equipe de Sorocaba é a 12ª colocada.





Na próxima terça-feira, o Figueirense volta a campo e encara o Londrina, às 21h30, no estádio do Café, em Londrina. Já o São Bento tem um tempo a mais para treinar e pega o Boa Esporte. O jogo acontece na sexta-feira, às 20h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.





Globo Esporte