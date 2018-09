Empresa responsável pelo centenário aciona Botafogo-SP na Justiça

(Foto: Nicholas Araujo/Blog do Esporte)

A LC Eventos, empresa responsável pelas festividades do centenário do Botafogo-SP, notificou o clube extrajudicialmente alegando perdas e danos materiais no contrato firmado para os 100 anos do clube. A empresa alega quebra de contrato por parte do tricolor, além do uso indevido da marca, em relação a logo produzida para o centenário (foto de destaque).





Em resposta, o clube também apresentou uma notificação sobre os compromissos firmados com a empresa e quais não foram cumpridos. Por enquanto, não há um pronunciamento oficial de ambas as parte sobre o assunto.



De acordo com as informações apuradas, a LC não cumpriu com o acordo firmado para o centenário, o que incomodou a diretoria botafoguense. Com isso, o departamento de marketing do clube assumiu a ações e engavetou o contrato. Descontente, a LC teria acionado judicialmente o Botafogo por quebra contratual.





Em reportagem do site Imprensa Livre, o jornalista Nando Medeiros relata algumas peculiaridades que incomodaram a diretoria botafoguense. Uma delas foi uma feijoada de apresentação do centenário, que contou com a presença do prefeito Duarte Nogueira, além de secretários e vereadores. Entretanto, a LC não teria convidado o vereador Marcos Papa, a família do Dr. Sócrates e nem a diretoria do Botafogo, apenas o vice-presidente.





Outra polêmica foi a partida festiva “Roberto Carlos Entre Amigos”, realizada no Santa Cruz no final de 2017 e que contou com a presença de inúmeros jogadores e ex-jogadores. Segundo o Imprensa Livre, a diretoria esperava a presença de Neymar, mas a LC só conseguiu trazer Amaral para o evento.





Agora, a LC acionou o clube para reivindicar supostos prejuízos e até uso indevido da marca, neste caso a logo do centenário. A logo foi criada por Rafael Magno Telles e Henrique Dias, mas não consta como propriedade da LC.





Arena e bares no Santa Cruz





A discussão atual é sobre a exploração dos bares no Estádio Santa Cruz. A cessão continua sob o poder da LC Eventos e, recentemente, foi anunciada a chegada do Hard Rock Café para o Santão . De acordo com o IL, o contrato de cessão termina no final de 2018 e será respeitado integralmente, mas é um dos principais motivos para aumentar o desgaste entre LC e Botafogo.





Jogo contra o Palmeiras





A situação começou a se desgastar na partida entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista deste ano. A torcida reclamou da falta de água, cerveja e refrigerantes no estádio, além dos valores cobrados, maiores do que o habitual.





De acordo com o Imprensa Livre, os problemas “foram de responsabilidade do Botafogo que não permitiu a entrada de caminhões com reposição de bebidas”. Na época, o Botafogo informou que o impedimento foi determinado pela Polícia Militar, que não permitiu a entrada de caminhões no estádio na hora do jogo.





O Botafogo aguarda o término de contrato com a LC para assumir uma posição sobre o caso. Há conversas para que a cervejaria Walfanger, de Bonfim Paulista, assuma o fornecimento de produtos e o gerenciamento dentro das dependências do Estádio Santa Cruz em dia de jogos e eventos, após a transformação do estádio em um espaço multiuso. Um bar exclusivo da cervejaria deverá ser montado em um dos boxes do novo estádio.





Centenário





Por enquanto, a diretoria e o departamento de marketing do Botafogo assumiram a responsabilidade das festividades do centenário. Abaixo você confere a lista de programação para o decorrer deste ano:





29/09 – 10h

Partida entre jogadores históricos do Botafogo

Local: Estádio Santa Cruz





04/10 – 20h

Lançamento da Cerveja Botafogo e Moedas Comemorativas

Local: Cervejaria Walfanger





11/10 – 19h

Virada Centenária

Local: Estádio Santa Cruz





12/10 – 10h

Missa

Local: Estádio Santa Cruz





12/10 – 20h

Baile de Gala

Local: Quinta Linda