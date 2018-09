Esportes que você pode praticar na sala da sua casa

Você finalmente conseguiu realizar o seu desejo de comprar apartamento em Curitiba e tem a missão de arcar com uma nova demanda, que é a necessidade de cortar gastos para pagar as prestações do imóvel em dia? Frequentar uma academia, nessas horas, acaba sendo um luxo deixado de lado devido às altas mensalidades que vem sendo praticadas ao redor do Brasil. No entanto, não é porque você decidiu cortar esse gasto que precisa ficar sem praticar um exercício físico!

Para evitar que você ganhe alguns quilinhos extras a partir de agora e que possa colocar até a sua saúde em risco, vale a pena dar uma olhada nessas dicas de esportes que temos para você. O legal, de todos eles, é que podem ser praticados no conforto da sua casa, na sala de estar mesmo.





Mas, antes de apresentarmos a nossa lista, vale a pena ressaltar que o conceito do que é “esporte”, até hoje, não é bem definido pela sociedade, e o que alguns acreditam ser um esporte, outros dizem ser apenas uma “atividade física”.





Como o nosso intuito não é discutir essa questão, mas sim dar dicas a vocês de práticas esportivas que podem ser realizadas na sala de casa, decidimos seguir o conceito mais abrangente que existe hoje sobre esporte, que é inclusive compartilhado por grandes dicionários da Língua Portuguesa, como o Houaiss, o Aurélio e o Priberam.





Consideramos como esporte, portanto, qualquer tipo de “atividade física com fins de recreação e/ou de manutenção do condicionamento corporal e da saúde”.





1. Yoga





Chega de procurar por imobiliárias em Curitiba que anunciem apenas casas de cinema, com uma academia exclusiva! Você pode praticar Yoga em uma sala pequena, pois tendo um colchonete à sua disposição já é possível começar a praticá-lo.





Embora existam mais de 100 tipos diferentes de Yoga, a maioria das sessões inclui exercícios de respiração, meditação e posturas (às vezes chamadas de asanas ou poses), que esticam e flexionam vários grupos musculares.





A incorporação da meditação e da respiração correta pelo Yoga pode ajudar, inclusive, a melhorar o bem-estar mental de uma pessoa. A prática regular do Yoga cria clareza mental e calma; aumenta a consciência corporal; alivia os padrões de estresse crônico; relaxa a mente; e centra a atenção.





Como o Yoga trabalha muito com concentração e meditação, a prática pode ser melhor aproveitada se você a realizar em um período tranquilo do seu dia, que não haja barulhos externos te incomodando.





Nessa hora, quem mora em casas em condomínio fechado , onde costuma-se ter mais privacidade e tranquilidade em relação a barulhos urbanos como o trânsito, por exemplo, pode ser mais beneficiado com o Yoga.





2. Pilates





Assim como o Yoga, o Pilates também não demanda muito espaço na sua sala de estar, o que não tornará necessário comprar apartamento em Curitiba com uma sala grande para realizar os exercícios. Tendo apenas um colchonete e um pouco de espaço para os movimentos de alongamento, já é possível praticar essa modalidade de esporte.





Ao enfatizar a respiração correta, o alinhamento da coluna vertebral e da pelve e a concentração no movimento suave e fluente, o Pilates ajuda você a se tornar extremamente sintonizado com o seu corpo.





Os exercícios de Pilates também desenvolvem um "núcleo" forte para o corpo, pois ajudam a esculpir músculos abdominais profundos, mais próximos da coluna. O controle do “núcleo” do seu corpo é alcançado pela integração do tronco, da pelve e da cintura escapular.





O Pilates condiciona todo o corpo, até os tornozelos e pés. Nenhum grupo muscular é deixado de lado. Toda a sua musculatura é equilibrada e condicionada, ajudando você a aproveitar as atividades diárias e até outros esportes com maior facilidade, melhor desempenho e menor chance de lesões.





Assim como o Yoga, o Pilates também é extremamente flexível. Modificações nos exercícios permitem uma variedade de dificuldades que atende desde praticantes iniciantes a avançados. É só escolher o treino que melhor se adequa a você e aumentar a intensidade à medida que o seu condicionamento físico for melhorando.





3. Treinamento funcional





O treinamento funcional engloba exercícios que reproduzem os movimentos da vida real e ajudam a prevenir lesões. Quando praticado regularmente, esse tipo de treinamento pode aumentar a sua flexibilidade e o seu equilíbrio.





Como resultado, você será capaz de fazer todas as suas atividades diárias com mais segurança e eficiência. Atletas e fisiculturistas apostam em treinamentos funcionais para se recuperarem de lesões, diversificarem os seus treinos ou atingirem músculos específicos.





Mas os benefícios do treinamento funcional não param por aí!





Os praticantes podem treinar para terem mais velocidade, força, potência, condicionamento cardiovascular, flexibilidade, resistência muscular e até para a perda de gordura (principalmente se a prática for realizada em alta intensidade, o que irá contribuir e muito na aceleração do seu metabolismo).





A sua vantagem em relação ao Yoga e ao Pilates é que nem mesmo de um colchonete você irá precisar. A maioria dos exercícios podem ser praticados em pé mesmo, utilizando apenas o peso do seu próprio corpo. Só é bom ter uma toalhinha ou pano de chão por perto, pois com certeza você irá suar bastante.





4. Zumba





Inspirada pela dança e música da América Latina, a Zumba certamente não será uma aula de aeróbica típica para você. Alegando tirar o "cansaço" de se praticar exercícios da sua mente, o método da Zumba é desenvolvido para fazer com que você se sinta mais como se estivesse em uma festa do que em uma classe de aeróbica.





No entanto, mesmo que você sinta que está em uma boate, dançando com as amigas (ou amigos), você ainda estará recebendo os mesmos benefícios de uma sessão de exercícios desafiadores, incluindo a queima de gordura e de calorias, a tonificação muscular e um melhor condicionamento aeróbico.





Em sua essência, as aulas de Zumba destinam-se a fornecer uma grande queima de calorias por meio da atividade aeróbica. Dependendo do peso corporal, sexo, nível de condicionamento físico e outros fatores físicos, o número de calorias que você queima em uma aula típica de Zumba geralmente pode variar entre 400 e 600 calorias.





A única desvantagem da Zumba em relação aos outros esportes citados é o espaço demandado para a prática do exercício, que terá que ser bem maior, pelo fato de haver movimentos de dança de um lado para o outro.





No entanto, se você morar em casas em condomínio fechado, tiver vizinhos legais e for do tipo de pessoa que gosta de praticar esportes em grupo, vale a pena também sair da sua casa para praticar a Zumba no centro de convivência do condomínio com mais pessoas perto de você.





E aí, gostou das dicas de esportes para praticar na sala da sua casa? É só compartilhar o post nas redes sociais para mostrar o quanto você curtiu o nosso conteúdo!