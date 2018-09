Famoso restaurante ‘Hard Rock Café’ chegará à Ribeirão Preto, SP

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

As mudanças no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), já poderão ser notadas nos próximos dias. O “Gigante da Ribeirânia” deve passar por uma reformulação completa e se tornará uma arena multiuso, projeto este idealizado pela Botafogo S.A., empresa que atualmente gerencia a equipe tricolor.





Uma dessas iniciativas é a chegada do famoso restaurante “Hard Rock Café”, que se popularizou nos Estados Unidos e que hoje conta com mais de 143 lojas espalhadas por 36 países. Até então, no Brasil, existe apenas uma unidade do restaurante, localizado em Curitiba.





O projeto da arena multiuso foi apresentado por um dos executivos da T-Rexx Houding, Adalberto Batista, um dos acionistas do Botafogo S.A. O Estádio Santa Cruz será tornará um local para diversos eventos, além do futebol, e deverá abrigar bares e restaurantes, como o Hard Rock.





"Ele [Hard Rock Cafe] será um dos bares que terão no novo espaço da Arena, que estará pronta para janeiro, no início do Paulista. Agora, pode ser que o Hard Rock Cafe demore mais, pela magnitude da construção, mas a Arena estará pronta para o Paulista”, explica o presidente do Botafogo, Gerson Engracia Garcia.





O projeto de reformulação foi aprovado recentemente e as obras contarão com uma empresa de materiais pré-moldados de Brodowski (SP). Além disso, um dos engenheiros responsáveis é Walter Follador, que já trabalhou para o São Paulo Futebol Clube.