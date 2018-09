Fifa The Best: Marta é eleita melhor jogadora do mundo pela sexta vez

(Foto: Associated Press)









Rainha mais uma vez! Marta é a grande vencedora do troféu de melhor jogadora do mundo da Fifa pela sexta vez. A premiação foi entregue nesta segunda-feira em evento de gala da Fifa, em Londres. A norueguesa Ada Hegerberg, jogadora do Lyon, e a alemã Dzsenifer Marozsan, também do Lyon, eram as adversárias na disputa. A brasileira já havia vencido em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e, com a perda do título no masculino por CR7, se torna a maior vencedora entre todos os atletas no prêmio individual da entidade - tanto ele quanto Messi têm cinco.





- Eu realmente estou sem palavras, pois é um momento fantástico. As pessoas falam: você já foi tantas vezes e se emociona sempre. Sim, faço isso porque representa muito para mim - afirmou Marta, emocionada.





Logo depois da premiação, a Fifa divulgou os votos de capitãs e técnicos para a disputa. Vadão escolheu Marta em primeiro, Kumagai Saki (Japão) em segundo, e Rapinoe Megan (EUA) em terceiro. A rainha optou por outras três candidatas: Kerr Sam (Austrália), Henry Amandine (França) e Rapinoe Megan (EUA). A entidade ainda divulgou as pontuações finais. Marta assegurou 14.73% dos votos, Maroszán ficou com 12,86 e Ada Hegerberg somou 12,60%.





Com tantas conquistas, a camisa 10 da seleção brasileira respondeu se teria ainda espaço em casa para guardar mais um troféu e lembrou da medalha assegurada ainda no colégio lá no começo do sonho de virar atleta.





- Pode ter certeza que há espaço em casa para tudo que já ganhei desde a primeira medalha que ganhei no colégio. Tem um lugar especial para esse também - disse em entrevista após o evento.





Na temporada passada, em 2017, Marta foi vice-artilheira da NWSL com 13 gols, líder em assistências com 9 e peça decisiva para levar o Pride aos play-offs, onde avançou até as semifinais. Ela ainda foi a jogadora do mês de junho a setembro e também figurou na seleção da Concacaf de setembro. Em abril de 2018, conquistou a Copa América com a seleção brasileira, assegurando a classificação à Copa do Mundo da França e também aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Em 2015, Marta se tornou a maior artilheira da história da Mundial feminino, com 15 gols.





Após a divulgação da premiação, Marta recebeu homenagens nas redes sociais. Uma delas veio do seu ex-clube, o Santos, onde, entre outros títulos, assegurou a Libertadores.





