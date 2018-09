Firmino entra, decide no fim, e Liverpool vence o PSG por 3 a 2 em grande jogo

O Liverpool foi melhor que o PSG em Anfield. No primeiro tempo, com gols de Sturridge e Salah, os Reds chegaram a abrir 2 a 0. Mesmo com dificuldades de criar, os franceses empataram, pelos pés de Meunier e Mbappé. Contudo, ainda havia uma estrela brasileira para brilhar: nos acréscimos da segunda etapa, Firmino driblou Marquinhos e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Areola. O gol do brasileiro, que tinha substituído Sturridge minutos antes, deu números finais à partida e fez justiça: 3 a 2 para a equipe inglesa.





Roberto Firmino não começou o jogo como titular. Ainda em recuperação de uma lesão no olho esquerdo, o brasileiro deu lugar a Sturridge e viu o substituto abrir o placar para o Liverpool. No entanto, no fim do jogo, o camisa 9 dos Reds foi a campo e decidiu. Aos 46 minutos, teve a tranquilidade para driblar Marquinhos e enfiar o pé, não dando chances para a defesa de Areola. "Bobby" Firmino, sem dúvidas, foi o destaque do jogo e se tornou o jogador com mais participações em gols na Champions desde a temporada passada – foram 18, sendo 11 gols e 7 assistências.





Neymar, Mbappé e Cavani não conseguiram comandar o PSG nesta terça-feira. Dos três, o brasileiro ainda foi o que mais tentou, mas parou na defesa adversária. Mbappé, por sua vez, até balançou as redes, após saída de bola errada de Salah. No entanto, não conseguiu criar no restante do jogo. Já Cavani, teve dificuldades e tocou poucas vezes na bola.





De volta à fase de grupos da Liga dos Campeões 26 anos depois, o Estrela Vermelha empatou sem gols com o Napoli no outro jogo do grupo nesta terça-feira - o duelo foi realizado no Marakana, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Ambos, portanto, somaram um ponto: o Estrela ficou na segunda posição porque o time napolitano tem mais cartões amarelos. Confira a classificação completa aqui.





Após o confronto pela Liga dos Campeões, Liverpool e PSG voltarão as atenções para competições nacionais. No sábado, os Reds enfrentarão o Southampton, também no Anfield, em jogo da Premier League. Já o PSG, visitará o Rennes, no domingo, pelo Francesão.





Liverpool e PSG voltarão a campo pela Champions em outubro. No dia 3, os franceses receberão o Estrela Vermelha, enquanto os Reds visitarão o Napoli.





Globo Esporte