Firmino marca, e Liverpool vence o Tottenham por 2 a 1 em Wembley

O Liverpool conquistou uma vitória merecida fora de casa. Mais incisivos desde o início do jogo, os Reds ainda foram auxiliados por uma atuação fraca da defesa do Tottenham. No primeiro tempo, Wijnaldum se aproveitou de falha de Vorm e abriu o placar. Já na etapa final, Firmino aproveitou outro vacilo do goleirão e só empurrou para as redes. Os Spurs descontaram no fim da partida, com Lamela, mas não tiveram tempo para correr atrás do resultado.





Camisa 9 do Liverpool e figurinha carimbada da seleção brasileira, Roberto Firmino foi decisivo na partida de hoje. Logo no início do jogo, o atacante balançou as redes, mas o juiz anulou o gol, devido a um impedimento de Mané, que tentou participar do lance. Depois, "Bobby" voltou a atacar e conseguiu deixar o dele. Aproveitando sobra em cima da linha do gol, ele só escorou e marcou o segundo tento da vitória do Liverpool. Apesar do brilho, Firmino saiu machucado, ao receber um tapa de Vertonghen.





Após vencer os Jogos Asiáticos e escapar do serviço militar sul-coreano, Son Heung-min fez a estreia pelo Tottenham na temporada. O camisa 7 entrou na segunda etapa e teve participação discreta na partida.





Com a vitória de hoje, o Liverpool mantém os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. É o melhor início de campeonato desde 1990, quando os Reds também conquistaram cinco vitórias nos cinco primeiros jogos. Onde os comandados de Klopp vão parar?





No meio de semana, Tottenham e Liverpool farão as estreias na Liga dos Campeões da Europa. Os Spurs enfrentarão a Inter de Milão, fora de casa, na terça-feira. Já os Reds, receberão o PSG, no Anfield, também na terça.





