Flamengo volta a vencer no Brasileiro, mantém Chapecoense no Z-4 e dorme em terceiro

Depois de duas derrotas seguidas e de cair para o quarto lugar, o Flamengo voltou a vencer e a mostrar que segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro - está a cinco pontos do líder São Paulo. Comandado por Diego, autor de um gol e uma assistência para golaço de Renê, o Rubro-Negro furou a retranca da Chapecoense e fez 2 a 0 na noite deste sábado, no Maracanã. O Verdão do Oeste, por sua vez, perde a chance de sair da zona da degola e vê a pressão e a ameaça do primeiro rebaixamento aumentarem.





A vitória deixa o Flamengo com 44 pontos em terceiro lugar. Para manter a posição, tem que secar o Palmeiras, que tem 43 e tem pela frente o clássico contra o Corinthians neste domingo. Na ponta oposta da classificação, a Chapecoense segue com 22 pontos em penúltimo lugar na tabela. Agora, a Chape terá uma sequência de três jogos em casa para se recuperar no Brasileiro, começando contra o Internacional, no dia 17, na Arena Condá. O Rubro-Negro volta a campo pela Série A no próximo sábado, contra o Vasco no Mané Garrincha. Antes, porém, abre a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians quarta-feira, no Maracanã.





