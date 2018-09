Fortaleza quebra boa sequência do São Bento, vai a 53 pontos e fica cada vez mais próximo do acesso

O Fortaleza retomou os dias de glórias na Série B do Campeonato Brasileiro. O time saiu na frente diante de um São Bento que não perdia a quatro partidas. Marlon e Diego Jussani marcaram os gols do Leão, mas Francis diminuiu a vantagem logo no início do segundo tempo. A equipe visitante buscou aumentar o placar, criou e investiu, mas não conseguiu quebrar a defesa do Fortaleza. Noite de festa para os donos da casa, que chegam aos 53 pontos na competição.





Com a vitória, o Fortaleza chega aos 53 pontos, sete pontos de diferença para o vice-líder, o Goiás. Nove pontos do quinto colocado, fora do G-4, o Guarani. Já o São Bento, segue com 36 pontos, na 14º posição. Cinco pontos distanciam a equipe do Juventude, primeiro do Z-4.





Após dois jogos seguidos na Arena Castelão, o Fortaleza sai de casa na 30ª rodada. Na sexta-feira (5), o time de Ceni enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, às 20h30. No mesmo dia, o São Bento recebe o Guarani, às 19h, no Walter Ribeiro.





As equipes não iniciaram a primeira etapa com muito entusiasmo. Fechado na marcação, o São Bento buscava se defender com uma linha de cinco, e não arriscava muito. O Leão não conseguia avançar. A partir dos 15 minutos de partida, quando Marlon aproveitou um rebote para abrir o placar, o Fortaleza passou a criar mais chances de gol. As melhores chances do São Bento vieram da lateral direita e assim o time quase empatou, aos 20. Aos 25 minutos, Jussani aproveitou uma boa bola e mandou um chute direto para gol. E acertou. O São Bento buscou responder, diminuir a vantagem dos donos da casa. Aos 34, arriscou com Anderson Salles e quase marcou, mas Boeck fez uma grande defesa.





O São Bento permaneceu focado em conquistar a vitória, conseguiu logo nos 2 minutos iniciais marcar com Francis, e seguiu pressionando. O time de Ceni buscou administrar o resultado. O treinador fez alterações, inverteu Romarinho e Marcinho, mas nada aumentou a eficiência da equipe. Durante a segunda etapa, pouca criação pelos dois lados.





O goleiro Marcelo Boeck sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituido por Max Walef. O titular saiu aplaudido pela torcida na Arena Castelão. Walef aproveitou a oportunidade e foi eficiente quando solicitado.





Globo Esporte