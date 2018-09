Guilherme Muller é campeão do XCO Internacional Estrada Real em Itabirito (MG)

(Foto: Claudio Capella Fotografia)









Os ciclistas de mountain bike do Shimano Sports Team mais uma vez foram destaque no esporte nacional. Em Itabirito (MG), o mineiro Guilherme Muller (Sense Factory Racing) foi o campeão do XCO Internacional Estrada Real, prova na qual o suíço naturalizado brasileiro, Lukas Kaufmann (Cannondale Brasil Racing), conquistou o título da temporada. Em Urubici (SC), a vitória no Brasil Enduro Series foi do catarinense Lucas Borba (Manoel Marchetti/Shimano/Maxxis).





Guilherme Muller garantiu o título na super elite do XCO Internacional Estrada Real após superar seu companheiro de equipe Rubinho Valeriano (Sense Factory Racing), vice-campeão. Ainda no top 5 estiveram Sherman Trezza (Cannondale Brasil Racing) e Lukas Kaufmann, em terceiro e quinto lugares, respetivamente. Wolfgang Soares e Edson Rezende (ambos Caloi Avancini Team) foram sexto e sétimo colocados. Pedro Lage (Caloi Avancini Team) foi o 16º colocado.





Guilherme Muller não escondeu a felicidade pela vitória. "Muito feliz pelo resultado e por somar importantes pontos (30) nos rankings mundial e olímpico, nesta prova que teve classificação C2 na UCI (União Ciclística Internacional). Agora embarco para a Suíça com motivação de sobra para competir no Mundial de Cross Country Olímpico, no próximo fim de semana", comemorou Muller. Para Lukas Kaufmann, a alegria foi pelo título da temporada. "Com a quinta colocação garanti o título do evento em 2018. Agradeço a todos pela torcida", disse Kaufmann.





Em Itabirito estiveram em ação também os Blue Angels, ou Anjos Azuis, técnicos da marca responsáveis pelo Suporte Neutro da Shimano, apoio técnico aos inscritos na prova, independente da marca da bicicleta, componentes e patrocinadores. Pela primeira vez, o Suporte Neutro Shimano contou com uma técnica mecânica, Tássia Fernandes. O serviço, presente nas principais competições do País, é feito, a partir deste ano, em parceria com a Blue Cycle Distribuidora (Distribuidor exclusivo da Shimano no Brasil).





Brasil Enduro Series - Um dos atletas mais vitoriosos do downhill nacional em 2018, Lucas Borba garantiu mais um triunfo na temporada. Neste domingo (2), em Urubici, o piloto foi o mais rápido na somatória dos estágios cronometrados do Brasil Enduro Series, principal competição do gênero no País. Seu tempo total foi de 12min39, contra 12min50 do vice-campeão André Bretas. Wallace Miranda foi o terceiro colocado, seguido de Thiago Velardi e Lucas Bertol, que completaram o pódio da pro, a elite masculina.





"Tivemos chuva no final de semana inteiro, o que dificultou bastante a disputa e deixou tudo mais desgastante. Havia muita lama e os deslocamentos ficaram bem mais pesados, com as subidas longas da região de Urubici. Foram dias incríveis, com pistas bem legais e parecidas com o downhill, o que foi um diferencial para mim. Me senti confortável e pude me divertir, o que foi o ponto principal para conseguir a vitória, superando o André Bretas, que há três anos compete todas as provas do circuito internacional de enduro, o Enduro World Series,", relatou Lukinha, como é conhecido.





Big Biker - Luis Eduardo Ferreira (Squadra Oggi) representou o Shimano Sports Team na quarta de cinco etapas do ano do Big Biker nesta temporada. A disputa foi em Santo Antônio do Pinhal e contou com cerca de 55 km para os atletas da agile pro. Du Marcondes, como é conhecido, finalizou em terceiro lugar na máster A, em 3h01min11. O campeão de sua categoria foi o ciclista Glauber da Cunha, seguido de Marcos Paulo Correia.





Copa do Mundo de Triathlon - Representante do Shimano Sports Team na modalidade olímpica do triathlon, o paulista Reinaldo Colucci (Sesi/Shimano) está na Europa, onde disputou, neste domingo, a etapa tcheca da Copa do Mundo, em Karlovy Vary. Colucci foi o 24º colocado entre mais de 60 competidores da elite masculina. "Longe de ser um resultado desastroso. Apenas não foi o que eu sei que poderia fazer. De qualquer forma, somei pontos no ranking internacional, o que deve me fazer subir mais algumas colocações e me manter dentro da zona de classificação Olímpica”, disse o triatleta Shimano.





ZDL