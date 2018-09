Indonésia anuncia candidatura para receber os Jogos Olímpicos de 2032

Joko Widodo, presidente da Indonésia, anunciou a intenção do país em sediar os Jogos Olímpicos de 2032. Neste sábado, em encontro com Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, o chefe de governo do país asiático confirmou a candidatura para receber a Olimpíada. Até 2032, Tóquio, em 2020, Paris, em 2024, e Los Angeles, em 2028, vão receber os Jogos.





Não houve a confirmação, mas a capital Jacarta deve ser a escolhida para liderar a candidatura. Neste momento, a cidade recebe os Jogos Asiáticos. Neste sábado, depois de um encontro de cerca de uma hora com Thomas Bach, Joko Widodo afirmou que o sucesso do evento deu a segurança para a candidatura.





- Depois de uma excelente experiência nos Jogos Asiáticos, nós acreditamos que podemos sediar o maior evento esportivo do mundo. Aqui, na Indonésia, acreditamos que podemos sediar os Jogos de 2032 – afirmou.





Os Jogos Asiáticos são o segundo maior evento olímpico do mundo. Além da Indonésia, Índia e a cidade chinesa de Xangai já manifestaram interesse em sediar a Olimpíada. A Austrália, que foi sede dos Jogos de Sydney, também estaria estudando a candidatura. A Indonésia, porém, foi a primeira a confirmar oficialmente a intenção de receber os Jogos.





- Aqui na Indonésia, há uma grande combinação de simpatia e eficiência. E isso é exatamente o que os Jogos são. Os Jogos Asiáticos construíram uma base muito sólida para a candidatura. É uma grande decisão que dá à juventude deste jovem país uma visão para o futuro e capitaliza o sucesso dos Jogos Asiáticos.





