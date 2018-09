Inter de Milão tem dois gols anulados por VAR, mas marca aos 49 e bate Sampdoria

A Inter de Milão lutou, foi às redes três vezes e acabou recompensada aos 49 minutos do segundo tempo. Depois de dois gols anulados pelo VAR, o croata Brozovic foi o herói da vez ao marcar um bonito gol e definir a vitória sobre a Sampdoria, por 1 a 0, no Luigi Ferraris, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.





Primeiro, Nainggolan fez o seu no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de Icardi na origem da jogada. Em seguida, já aos 43 da etapa final, a bola saiu no cruzamento de D’Ambrosio antes do gol de Asamoah – novamente a tecnologia possibilitou o árbitro Marco Guida de anulá-lo.





Até mesmo a Sampdoria teve um gol invalidado, no minuto seguinte, com Defrel, que estava impedido. O placar só foi modificado mesmo no chute de Brozovic após cruzamento de Perisic da esquerda que foi parcialmente cortado pela defesa.





Tamanha dramaticidade fez o perfil oficial da Inter no Twitter relembrar a vitória sobre o Tottenham, terça-feira, pela abertura da Liga dos Campeões. Na ocasião, Vecino marcou aos 47 o gol da virada no San Siro.





Os nerazzurri conquistaram apenas a sua segunda vitória – e pularam para a provisória sétima colocação, com sete pontos. A Sampdoria vem logo atrás, em oitavo, com seis. Mais seis jogos completam a rodada no domingo.





