Invasão, revanche da Copa... Croácia vence e se junta à França na final da Copa Davis

A Croácia garantiu neste domingo lugar na final da Copa Davis. O país derrotou na semifinal a mais tradicional equipe do campeonato por nações, os Estados Unidos - acumula 32 títulos. Com um vitória e uma derrota no terceiro dia de confrontos, os croatas somaram 3 a 2 nos duelos - melhor de cinco. Borna Coric venceu Frances Tiafoe no último e decisivo embate. Os adversários dos croatas na final serão os franceses. Por coincidência, o campeonato terá uma revanche no tênis do que foi a final da Copa do Mundo de futebol. A França soma dez títulos na Davis, contra apenas um da Croácia.





No vídeo abaixo, veja o ponto que colocou a Croácia na final. Após classificação, croatas invadem a quadra, e Borna Coric mostra respeito e consola norte-americano.













Os jogos





Depois de arrancar com duas vitórias nos duelos simples na última sexta-feira, a Croácia se sentiu ameaçada no sábado quando perdeu o confronto nas duplas. Neste domingo, com os últimos dois jogos individuais, os norte-americanos começaram melhor com uma zebra logo no primeiro embate. Marin Cilic (6º ranking mundial) foi derrotado por Sam Querrey (61º) em 3 sets a 1, parciais 6/7 (2), 7/6 (6), 6/3 e 6/4. Porém, Borna Coric (18º) não cometeu o mesmo erro. Favorito, ele desbancou Frances Tiafoe (40º) em 3 sets a 2, parciais 6/7 (0), 6/1, 6/7 (11), 6/1 e 6/3.





Cumpriu tabela





Classificados de forma antecipada, os franceses apenas cumpriram tabela neste domingo e perderam. Nos duelos simples, Richard Gasquet (24º) foi derrotado por Albert Ramos Vinolas (55º) em 2 sets a 1, parciais 6/1, 4/6 e 12/14. No último confronto da Espanha na Davis, Marcel Granollers (101º) também levou a melhor. Ele bateu Nicolas Mahut (150º) em 2 sets a 1, parciais 6/7 (2), 6/3 e 13/11.





Globo Esporte