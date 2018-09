Jogadores de Operário-PR e Cuiabá brigam após a primeira partida da final da Série C

(Foto: Josué Teixeira/Gazeta do Povo)









Logo após o empate entre Operário-PR e Cuiabá por 3 a 3 neste sábado, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pelo jogo de ida da final da Série C, os jogadores das equipes brigaram dentro do estádio. O motivo exato da confusão não foi explicado e ninguém, inicialmente, foi expulso.





Cerca de dois minutos depois do encerramento da partida, os atletas do Fantasma e do Dourado entraram em conflito perto da saída dos vestiários das equipes. Membros das comissões técnicas tentaram e conseguiram apartar a briga por um momento, mas a pancadaria voltou a acontecer na sequência.





O quebra-pau só parou quando seguranças do estádio e a Polícia Militar (PM-PR) se envolveram e separaram os brigões. Apesar da confusão ter sido próxima da torcida, nenhum torcedor entrou em campo e participou.





- Muito triste isso que aconteceu. Fica feio para o Operário-PR e para a nossa cidade. Fatos e provocações que aconteceram antes dos outros jogos (entre eles). Isso vai ficando, acumulando e ninguém tem sangue de barata. Ainda bem que nossa torcida não fez nada - lamentou Álvaro Góes, presidente do grupo gestor do Operário-PR, em coletiva de imprensa.





Com a briga apartada, os jogadores retornaram aos seus respectivos vestiários. Surgiu a informação que o vestiário do Cuiabá havia sido quebrado pela delegação, mas o dirigente disse que só verificaria a procedência sobre o ocorrido.





- Não entrei lá para ver. Se eles quebraram é problemas deles, mas não acho que seja do nível do Cuiabá fazer uma coisa dessa. Jamais faríamos isso na casa dos outros - completou.





