Jorginho marca de pênalti, mas Itália só empata com a Polônia na Liga das Nações

Fora da última Copa do Mundo, a Itália não satisfez a torcida no primeiro jogo após o Mundial. A Azzurra recebeu a Polônia, em Bolonha, pela Liga das Nações, e empatou por 1 a 1. O brasileiro Jorginho foi um dos destaques: errou no gol polonês, que abriu o placar, mas marcou de pênalti e deu números finais à partida.





A Itália tentou controlar a partida no início. Contudo, foram os poloneses que balançaram as redes primeiro. Jorginho errou dois passes em sequência e possibilitou o contra-ataque polonês. Na sequência da jogada, Lewandowski cruzou na medida para Zielinski marcar.





Depois, a Polônia ainda teve chances de ampliar o marcador, mas a má pontaria e o bom desempenho do goleiro Donnarumma atrapalharam. Melhor para a Itália: Chiesa, que tinha acabado de entrar no lugar de Insigne, sofreu pênalti. Jorginho, com muita categoria, empatou a partida.





Itália e Polônia ainda tentaram chegar ao segundo gol, mas não tiveram sucesso. Com o empate, as duas seleções somam os primeiros pontos no Grupo D da Liga A, que ainda tem Portugal. O próximo jogo será entre portugueses e italianos, na próxima segunda, no Estádio da Luz.





Rússia bate a Turquia





Quem também estreou na Liga das Nações foi a Rússia. Após a campanha história na última Copa, em que chegaram às quartas de final, os russos visitaram a Turquia e venceram por 2 a 1. Cheryshev e Dzyuba, que tiveram ótima participação no Mundial, fizeram os gols do triunfo. Aziz descontou para os turcos.





Confira outros resultados da Liga das Nações:





Liga C:





Albânia 1 x 0 Israel





Lituânia 0 x 1 Sérvia





Romênia 0 x 0 Montenegro





Liga D:





Azerbaijão 0 x 0 Kosovo





Ilhas Faroe 3 x 1 Malta





Globo Esporte