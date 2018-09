Jornal aponta que estreia de Vinicius Junior no time principal do Real "é iminente"

A tão esperada estreia de Vinicius Junior com o time principal do Real Madrid deve ocorrer nas próximas semanas. É o que aponta nesta segunda-feira o jornal "Marca", que destaca que o brasileiro e os jovens Odriozola e Mariano devem passar a ser utilizados pelo técnico Julen Lopetegui durante a sequência de sete jogos que os merengues terão em apenas 21 dias.





A publicação diz que o treinador ficou feliz com a atitude demonstrada por Vinicius nas últimas semanas, quando não se acomodou por ser utilizado no Real Madrid B. Lopetegui estaria certo de dar espaço para o brasileiro no time principal e só faltaria escolher a data para promover a estreia - um momento que o jornal garante que "chegará muito em breve".





Comprado ao Flamengo por € 45 milhões, Vinicius Junior foi o reforço mais caro do Real Madrid para a temporada 2018/19 - acima até mesmo do goleiro Courtois, trazido do Chelsea por € 35 milhões. O "Marca", inclusive, aponta o jovem de 18 anos como contratação que mais dá esperança à torcida, mas o técnico Julen Lopetegui preferiu não colocar o atleta em campo de cara com o time principal merengue.





Vinicius vem treinando junto ao elenco de estrelas do Real Madrid, mas também participa de partidas oficiais com o time B, que disputa a terceira divisão espanhola. O objetivo de Lopetegui é fazer com que o jovem pegue experiência no futebol europeu longe da pressão da equipe principal, alegando que o atacante ainda estava muito cru ao chegar ao Santiago Bernabéu. O Real Castilla entrou em campo no último domingo, mas o jogador não atuou.





O brasileiro foi inscrito como atleta dos juniores para poder disputar a Uefa Youth League - mas faz parte dos atletas disponíveis para o elenco principal, sendo inscrito nas competições que o Real disputa. Um empréstimo a outra equipe chegou a ser cogitado pela imprensa espanhola quando a janela de transferências estava aberta, e até mesmo uma volta temporária ao Flamengo em janeiro foi especulada.





Veja a próxima sequência de jogos do Real Madrid:





15/09 - Athletic Bilbao (F) - Campeonato Espanhol

19/09 - Roma (C) - Liga dos Campeões

22/09 - Espanyol (C) - Campeonato Espanhol

26/09 - Sevilla (F) - Campeonato Espanhol

29/09 - Atlético de Madrid (C) - Campeonato Espanhol

02/10 - CSKA Moscou (F) - Liga dos Campeões

06/10 - Alavés (F) - Campeonato Espanhol





