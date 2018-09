Klopp diz que Firmino é dúvida para duelo com PSG na Champions: "Temos 30 horas"

Depois de levar um dedada no olho na vitória do Liverpool sobre o Tottenham por 2 a 1, no sábado, Firmino ainda é dúvida para a partida contra o PSG, na terça, em Anfield. Em entrevista coletiva nesta segunda, o técnico Jurgen Klopp destacou que ainda não sabe se o camisa 9 vai atuar.





- Ele pode jogar. Não é certeza ainda, mas esperamos que sim. Depois da partida de sábado, ficamos chocados, foi uma dor grande. Ninguém gostaria de passar por isso. Mas veremos. Temos 30 horas - disse Klopp.





No sábado, Firmino levou uma dedada no olho em uma disputa de bola com o zagueiro belga Vertonhgen e acabou substituído nos 25 minutos finais da vitória do Liverpool sobre o Tottenham. Após a partida, o jogador deu entrada em um hospital para avaliar o caso. Um exame confirmou a abrasão da área, mas qualquer dano duradouro foi descartado. A presença na partida contra o PSG, por sua vez, segue incerta.





- Não tenho ideia (se ele vai jogar), para ser sincero. Todos vimos a foto e ficamos muito preocupados. Mas essas preocupações ficam para trás, então ele vai ficar bem. Se ele vai ficar bem para amanhã, não sei nesse momento.





Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam, na terça, às 16h, na primeira partida da primeira fase da Liga dos Campeões. Estrela Vermelha e Napoli completam o grupo C.





Globo Esporte