Konami renova com o Arsenal e terá Gilberto Silva entre jogadores lendários do clube no PES 2019

A Konami anunciou a renovação da parceria com o Arsenal como clube licenciado no Pro Evolution Soccer. Será o segundo ano de contrato da equipe inglesa com a empresa, que terá no PES 2019 cinco ídolos dos Gunners.





Além do brasileiro Gilberto Silva, será possível jogar com Robert Pires, Sol Campbell, Emmanuel Petit e Fredrik Ljungberg. À exceção de Petit, os jogadores fizeram parte do histórico título inglês invicto conquistado pelo Arsenal na temporada 2003/2004.





O game também poderá digitalizar o estádio do clube inglês. De acordo com a Konami, a empresa teve amplo acesso ao local para detalhar as características e dimensões da casa dos Gunners.





- O Arsenal é um dos maiores e mais bem sucedidos clubes de futebol mundial, por isso estamos entusiasmados por continuar nossa parceria com eles - disse Jonas Lygaard, diretor sênior de desenvolvimento de marcas e negócios da Konami.





O PES 2019 está disponível para PlayStation 4, Xbox One e computador. Nas edições físicas, há duas versões disponíveis: uma com o brasileiro Philippe Coutinho na capa (edição padrão), outra com o inglês David Beckham (edição especial).





