Lacazette e Aubameyang marcam, e Arsenal vence o Everton na volta de Richarlison

Richarlison estava de volta após cumprir suspensão, mas o Everton não foi páreo para o Arsenal, que somou a sua quarta vitória seguida no Campeonato Inglês com os 2 a 0 neste domingo, em Londres, pela sexta rodada. Lacazette e Aubameyang, este em claro impedimento, marcaram os gols do jogo no segundo tempo.





Os Gunners resolveram a parada num intervalo de quatro minutos. Primeiro, aos 11, Lacazette tirou da cartola um chutaço no ângulo de Pickford, titular da seleção inglesa na Copa do Mundo.





Em seguida, aos 14, a zaga do Everton vacilou na saída de bola, Özil tocou para Ramsey, que se enrolou e deixou para Aubameyang, completamente impedido, empurrar para as redes. A arbitragem validou o lance – não há VAR na Premier League.





O Everton ameaçou o gol de Cech em algumas oportunidades – duas delas com Richarlison, convocado por Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira, levando perigo aliando força e velocidade. O goleiro tcheco trabalhou muito bem quando foi exigido.





O resultado jogou o time de Unai Emery para o sexto lugar, com 12 pontos (está atrás do arquirrival Tottenham no saldo de gols). O Everton é o 12º, com seis.





Na próxima rodada, o Arsenal enfrentará o Watford, sábado, novamente em casa. Antes, na quarta, receberá o Brentford pela Copa da Liga Inglesa. O Everton pegará o Fulham pela Premier League.





Globo Esporte