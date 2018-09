Mais rápido, Camilo crê em bom histórico da equipe para vencer em Cascavel

(Foto: Fernanda Freixosa/Vicar)









Nesta sexta-feira, o autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, recebeu as primeiras atividades de pista da oitava etapa do campeonato da Stock Car. Thiago Camilo (Ipiranga Racing) foi o mais rápido, estabelecendo a marca de 1min01s679 no segundo treino livre do dia. O piloto paulistano, que havia sido o quarto no primeira sessão, superou o amazonense Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) por apenas 0s107.





- Passamos a testar, há alguns meses, uma filosofia diferente de acerto do carro. Aliado à troca do chassi, o carro ficou mais fácil de ajustar e mais reativo às menores mudanças que fazemos. Quando iniciamos a segunda metade da temporada, principalmente em Campo Grande, já pudemos sentir bastante diferença. A equipe tem um bom histórico na pista de Cascavel e a melhora do conjunto mostra que estamos no caminho correto - disse Camilo.





Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) fechou os três primeiros, com o tempo de 1min01s871. Confirmando o bom desempenho da Prati-Donaduzzi Racing, Julio Campos encerrou as atividades apenas duas posições atrás do companheiro Pizzonia, anotando 1min01s889. Líder do campeonato, Daniel Serra (Eurofarma RC) terminou o segundo treino livre em oitavo, com a marca 1min02s052.





Como assistir

Os canais SporTV mostram todos os treinos classificatórios e corridas da Stock Car ao vivo. Veja a programação, com horários de Brasília:





Sábado, 8 de setembro:





13h – Treino classificatório Stock Car (SporTV 3)





Domingo, 9 de setembro:





11h30 – Pré-hora Stock Car (SporTV 2)

12h00 – Corrida 1 Stock Car (SporTV 2)

13h05 – Corrida 2 Stock Car (SporTV 2)





Para assistir ao vivo no autódromo, veja os pontos de venda de ingressos no site oficial da Stock Car – stockcar.com.br. Alguns ingressos dão direito à visitação nos boxes, onde você pode conhecer os pilotos, pegar autógrafos, tirar fotos e ganhar muitos brindes. Também há um ingresso chamado "grid experience", com o qual você vê os carros e pilotos bem de perto, momentos antes da largada.





