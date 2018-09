Memorial da América Latina recebe prova inédita com os melhores ciclistas de mountain bike do Brasil

(Foto: Luciano Milano / FS Fotografia)









Centro cultural, político e de lazer, o Memorial da América Latina é um dos cartões postais paulistano. Pela primeira vez em sua história, uma competição de mountain bike será realizada neste que é um dos principais pontos turísticos da cidade. No sábado (15), mais de 125 ciclistas disputarão o MTB Short Track (XCC) do Shimano Fest, o maior festival de bike da América Latina. A tradicional competição realizada em pista reduzida, de 1,1 km de extensão, terá fases classificatórias para homens e mulheres entre 10h e 11h30, e as finais no fim do dia, a partir das 17h, com os 20 melhores de cada categoria.





Estão confirmados no MTB Short Track alguns dos melhores ciclistas do Brasil na atualidade. No masculino, destacam-se atletas como Edson Rezende, Guilherme Muller, José Gabriel Marques, Kennedi Lago, Lukas Kaufmann, Mario Couto, Pedro Lage, Rubinho Valeriano, Valmor Hausmann, Wolfgang Soares, dentre outros. No feminino, a disputa também será intensa, com as participações de Danielle Moraes, Giuliana Morgen, Karen Olimpio, Letícia Cândido, Marcela Lima e Viviane Favery.





"O MTB Short Track é uma oportunidade única para o público da Grande São Paulo assistir aos melhores ciclistas da modalidade no País, além de terem a chance de tirar fotos e conhecer esses atletas pessoalmente. No Shimano Fest 2018, vamos realizar a competição em um local único, na região central de São Paulo, com fácil acesso, seja por transporte público ou cicloviário. E, como sempre, a entrada ao evento é gratuita", explica Paulo Boldrin, marketing Shimano e coordenador do Festival. "As finais, no fim de tarde de sábado, prometem ser o ápice do primeiro dia aberto ao público. Reforçamos o convite, para que prestigiem essa grande festa do ciclismo brasileiro", finaliza Boldrin.





Mundial de MTB Maratona (XCM)





Após a disputa do Mundial de MTB Cross Country Olímpico, em Lenzerheid, na Suíça, o ciclista Henrique Avancini, número 2 do mundo, compete neste fim de semana o Campeonato Mundial de MTB Maratona na Itália. A competição será realizada no sábado no município de Auronzo di Cadore. A prova contará com 102 km de extensão e mais de 4.000 m de altimetria acumulada. Em 2017, Avancini completou o Mundial de Maratona em 30º lugar.





Iron Biker Brasil





A cidade de Mariana (MG) será palco neste fim de semana da edição de 2018 do Iron Biker Brasil. Integrante do Shimano Sports Team, Hugo Prado Neto estará em ação na prova em busca de mais um título na carreira. Serão dois dias de competições. No sábado, Hugo terá pela frente 96 km e 2.252 m de altimetria acumulada. No domingo, serão mais 64,5 km e 1.448 m de ganho de elevação.





Pan-Americano de XTerra





O mineiro Rafael Juriti está nos Estados Unidos, onde será realizado neste sábado o Campeonato Pan-Americano de XTerra, em Ogden, Utah. A prova encerra o Tour Pan-Am de 2018, com 1,5 km de natação, 28 km de mountain bike e outros 10 km de trail run (corrida de montanha). Após 11 etapas realizadas, Juriti está em sexto lugar do ranking pan-americano, com 253 pontos. Sua meta é ter um bom resultado na etapa final, para assim manter-se em uma posição de destaque a nível continental.





Serviço - Shimano Fest 2018

Data: 14 a 16 de setembro

Horários:

Sexta-feira (14): exclusivo para imprensa, lojistas e profissionais do setor – 10h às 20h.

Sábado (15): aberto ao público – 10h às 20h.

Domingo (16): aberto ao público – 10h às 17h.

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Rua Tagipuru – Portão 02 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Bicicletário: 1.000 vagas (rotativo)

Entrada: Gratuita – Contribua com 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições filantrópicas.





ZDL