Mogi Guaçu testemunha disputa intensa pela liderança da Stock Car

(Foto: Duda Bairros/Stock Car/Vipcomm)

O circuito do Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), reserva fortes emoções para a nona etapa da temporada 2018 da Stock Car neste final de semana. A luta pela liderança da principal categoria do automobilismo brasileiro adquiriu status de verdadeira caça. Líder do campeonato com 191 pontos, Daniel Serra marcou apenas 26 pontos nas últimas quatro corridas (nas etapas de Campo Grande e Cascavel), tendo zerado nas duas últimas provas da etapa cascavelense; por outro lado, Felipe Fraga, vice-líder, somou 62 no mesmo período.





A diferença entre líder e vice-líder – que até então era Max Wilson, companheiro de Serra na Eurofarma RC – chegou a ser de 44 pontos antes da etapa realizada no oeste do Paraná; agora, é de apenas 12, restando quatro etapas para o final. O placar do momento é de 191 x 179 para Daniel.





Faltam as corridas no Velo Città, neste final de semana, duas em Tarumã, no Rio Grande do Sul, e mais duas em Goiânia, em novembro. Na grande final, em Interlagos, a disputa pelo título acontecerá em uma única corrida, valendo pontuação dobrada.





Campeonato completamente aberto com o líder não tendo um bom momento nas últimas três corridas e com o “caçador” somando pontos importantes. São os dois últimos campeões da Stock Car, cada um buscando o bicampeonato: Fraga foi campeão em 2016 e Serra, em 2017. No Velo Città, Felipe disputa sua corrida de número 100 na Stock Car.





Engana-se, porém, que a luta se resume aos dois. Ainda há 210 pontos em jogo e teoricamente todos os pilotos do grid ainda reúnem chances. Entre os dez primeiros colocados da tabela, por exemplo, a disputa segue abertíssima. Max Wilson e Marcos Gomes estão empatados com 159 pontos; Rubens Barrichello é o quinto da classificação com 142, apenas um à frente de Cacá Bueno; Julio Campos aposta na regularidade e é o único piloto do top-10 que ainda não venceu em 2018.





O piloto da Prati-Donaduzzi soma 128 pontos e foi o maior pontuador da etapa de Cascavel ao conseguir um quarto e um segundo lugar nas duas provas; Átila Abreu aparece em oitavo com 112, seguido de seu companheiro de equipe Ricardo Zonta, que tem 99, apenas um à frente de Lucas di Grassi, o décimo, justamente o piloto que mais venceu na temporada até agora, com três conquistas.





A nona etapa da Stock Car tem transmissão ao vivo, neste domingo (23), pelo SporTV3 às 13 e 14 horas. No sábado (22), o terceiro treino livre é mostrado ao vivo nas páginas oficiais da categoria no Facebook e YouTube, enquanto a classificação será transmitida pelo SporTV.