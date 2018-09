Mourinho adverte Pogba: “O Manchester United é maior do que qualquer um”

José Mourinho, técnico do Manchester United, mandou um recado para Paul Pogba através de sua coletiva de imprensa nesta sexta-feira, véspera da partida contra o West Ham, em Londres, pela sétima rodada do Campeonato Inglês.





O treinador português decidiu nesta semana tirar a braçadeira de capitão do meia francês, e uma cena no treino de quarta após a eliminação dos Diabos Vermelhos para Derby County na Copa da Liga Inglesa chamou bastante a atenção sobre uma possível crise no relacionamento entre ambos.





Mourinho, no entanto, garantiu que está tudo ok:





- O Manchester United é maior do que qualquer um e eu preciso defender isso. Depois de semanas de análises e troca de opiniões com o meu staff, tomamos a decisão de que a partir de agora Paul (Pogba) é apenas um jogador e não mais capitão. A decisão está tomada. O relacionamento entre jogador e treinador é bom. Não é mais um relacionamento entre capitão, ou um dos capitães, e treinador.





- Ninguém treinou melhor do que Paul na terça, quarta, quinta e sexta. Alguns treinaram tão bem quanto, mas ninguém foi melhor e ele joga amanhã (sábado).





- Nenhum jogador é maior do que o clube. Se eu estiver feliz com o seu trabalho, ele joga. Se eu não estiver feliz, ele não joga. E eu estou feliz com ele nessa semana, realmente feliz. O time precisa de bons jogadores e ele é um bom jogador. O time precisa de jogadores com personalidade para joga. Ele tem, então vai jogar - completou.





Mourinho tratou de esclarecer que o episódio do treino de quarta-feira é comum em sua rotina:





- Eu não ligo para as câmeras. Que conflito? Não foi um conflito. Você acha que foi? O que aconteceu no outro dia acontece em vários. Conversas com jogadores eu tenho muitas. Não foi o caso, mas críticas barulhentas, instruções em voz alta como aquela acontecem todos os dias. Isso é treinar.





Após seis rodadas, o Manchester United é o sétimo no Campeonato Inglês, com 10 pontos – oito a menos que o líder Liverpool.





