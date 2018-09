Natália Gaudio cresce no Mundial de GR e dá salto no ranking da classificatória

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)









A cada apresentação na cidade búlgara de Sofia, Natália Gaudio vai subindo degraus no ranking do individual geral. Nesta quarta-feira, a capixaba deu um salto na classificatória da prova olímpica do Mundial de ginástica rítmica. Ela conseguiu 15,600 pontos na fita e pulou da 62ª para a 39ª colocação. Assim, a ginasta se aproximou de sua melhor colocação em Mundiais, a 35ª posição do ano passado e de 2013.





A nota da fita foi a melhor de Natália neste Mundial. Com uma série nova de arco, ela conseguiu 14,550 na segunda-feira. Cresceu na apresentação da bola, com 15,400 pontos na terça. Agora ela soma 45,550 pontos e está longe do top 24 que avança à final, mas pode alcançar ainda o objetivo de melhorar a 35ª colocação de 2017. A capixaba encarra sua participação na classificatória de Sofia com a série de maças.





Estreante em Mundiais, Bárbara Domingos teve problemas com sua apresentação de fita nesta quarta e conseguiu 13,850 pontos. Foi sua pior nota em Sofia, depois de abrir com 15,250 no arco e tirar 14,200 na bola. Somando 43,300 pontos, a paranaense ainda subiu da 66ª para a 50ª posição.





Terceira representante do país nas provas individuais em Sofia, Heloísa Bornal já encerrou sua participação no Mundial. A paranaense só estava inscrita nas disputas de arco e bola.





O conjunto do Brasil entra em ação no sábado para as classificatórias, que valem também como final do geral. O Mundial de Sofia marca o início da corrida olímpica para os conjuntos, e o Brasil precisa ficar no top 24 para se classificar para o Mundial de 2019. No ano passado, o conjunto verde-amarelo foi o 13º colocado.





Globo Esporte