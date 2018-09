No Dia Mundial Sem Carro, pilotos da Stock Car disputam corrida de bicicleta em Mogi Guaçu

(Foto: Duda Bairros/Stock Car/Vipcomm)

O próximo sábado (22), é conhecido em todo o globo como o Dia Mundial Sem Carro. Uma maneira de se discutir, em todo o planeta, questões sobre mobilidade urbana, excesso de poluição, entre outros itens. O dia escolhido tem por objetivo trazer uma reflexão sobre o uso dos carros e propor que, por um dia, as pessoas se utilizem de outros meios de transporte.





E mesmo sendo uma competição entre pilotos e carros, a Stock Car não poderia ficar fora. A principal categoria do automobilismo brasileiro promove neste sábado (22) no circuito do Velo Città em Mogi Guaçu – que recebe no final de semana a nona etapa da temporada -, a Stock e-Bike, uma corrida de bicicletas elétricas entre os pilotos. A prova acontece às 16 horas do sábado e será transmitida ao vivo pela página oficial da Stock Car no Facebook e no YouTube.





O modelo utilizado na disputa é o da EDG Niobium e-Bike, bicicleta elétrica feita de nióbio e desenvolvida pela EDG. A bike é capaz de rodar por até 100 quilômetros com uma carga de bateria. A corrida de bicicletas é uma maneira de chamar atenção, principalmente nas grandes cidades, para alternativas ao uso dos veículos individuais com motores a combustão. E as bicicletas – elétricas ou não – se apresentam como medida sustentável.





Cada equipe da Stock Car terá uma bicicleta, que será dividida entre os pilotos dos times. Cada piloto dará uma volta em uma versão mais curta do traçado do Velo Città.