Palmeiras enviará à CBF um dossiê com erros de arbitragem da partida contra o Cruzeiro

Depois da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em casa, pela semifinal da Copa do Brasil, a diretoria do Palmeiras enviará um dossiê para a CBF elencando os erros de arbitragem de Wagner Reway na partida.





Os palmeirenses alegam que o árbitro errou quando, já nos acréscimos do jogo, marcou falta de Edu Dracena em cima do goleiro Fábio em jogada que culminaria em gol de Antônio Carlos.





As críticas partem, principalmente, pelo fato de as semifinais contarem com o VAR, mas o árbitro ter apitado falta antes mesmo da conclusão da jogada, impedindo o seu uso. O repórter André Hernan falou ao vivo no Seleção SporTV sobre as medidas dos dirigentes.





– O Palmeiras vai entregar uma documentação, um dossiê com todas as reclamações, e pedindo para que esse árbitro não seja mais escalado, que seja evitado nos próximos jogos. O Palmeiras sempre faz esse tipo de contato, o (Alexandre) Mattos sempre está em contato com a comissão de arbitragem. Foi assim no clássico contra o Corinthians, na expulsão do Deyverson. Dessa vez será algo mais contundente, com papel, documentos. A ideia disso é marcar um posicionamento político, não vai pedir para mudar resultados, mas serve para mostrar que há preocupação com o que acontece – informou André Hernan.





Além do posicionamento oficial da direção do Palmeiras, o técnico Felipão também adotará uma postura de blindagem do elenco para as próximas semanas decisivas, com quartas de final da Libertadores contra o Colo-Colo, volta da semifinal da Copa do Brasil e partidas importantes brigando pela liderança do Brasileirão.





