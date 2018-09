Pliskova estraga a festa de Osaka em casa e conquista o título do WTA de Tóquio

A tcheca Karolina Pliskova interrompeu a ótima sequência de dez vitórias da japonesa Naomi Osaka, neste domingo, na final do WTA de Tóquio. Com dupla 6/4, Karolina não teve muitas dificuldades para superar a rival e, com isso, assumir o seu lugar na ranking geral da WTA.





Mesmo apoiada pelos presentes da Tachikawa Arena, a atual campeã do US Open, que não havia perdido nenhum set no torneio, não resistiu ao cansaço acumulado das últimas semanas e cometeu vários erros não forçados durante o jogo.





Pliskova, ao contrário, teve de suar muito para chegar à decisão e passou 419 minutos em quadra no torneio em Tóquio. A vitória foi muito importante para a tcheca, que subiu uma posição no ranking, em busca da vaga no WTA Finals, que vai reunir as oito tenistas com melhor campanha no ano.





Globo Esporte