Por 1 centésimo, Marcos Gomes toma a pole de Felipe Fraga no Velo Città

Marcos Gomes é o pole position da nona etapa da Stock Car, que acontece neste domingo (23) no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP). O piloto da Cimed Chevrolet Racing Team foi o mais veloz em todas as fases da classificação, disputada no início da tarde deste sábado (22) no quente circuito do interior paulista, onde a temperatura ambiente era de 31 graus.





Depois se de classificar para o Q3 junto de Gabriel Casagrande, Cacá Bueno, Daniel Serra, Lucas di Grassi e Felipe Fraga, Gomes foi o último a ir para a pista. Até então, o melhor tempo pertencia a Fraga com 1min28s677. Marquinhos, então, conseguiu a posição de honra no grid ao bater o tempo do companheiro de equipe por apenas 10 milésimos de segundo com 1min28s667.





“Conseguimos ganhar muito no acerto dos carros em todas as pistas. Nos treinos estávamos muito bem, e tanto no Q1 como no Q2 eu só precisei de uma volta; o Q3 é muito mais psicológico do que outra coisa. Havia aquela pressão para eu fazer a pole, e arrisquei – cheguei a passar um pouco do ponto na freada da curva 8 -, mas foi o suficiente para ficar um pouquinho na frente do Fraga”, afirmou Gomes, que conquista sua segunda pole na temporada, repetindo o desempenho da etapa de Santa Cruz do Sul (RS), onde inclusive venceu uma das duas provas.





Gabriel Casagrande manteve o bom desempenho demonstrado nos treinos livres e parte da terceira colocação depois de subir ao Q3 pela primeira vez na temporada. Cacá Bueno vai largar do quarto lugar, à frente de Daniel Serra e de Lucas di Grassi, o sexto colocado.





A disputa pela liderança do campeonato fica ainda mais interessante no Velo Città, já que Fraga larga em segundo e Serra, em quinto. O campeão de 2017 sustenta uma margem de apenas 12 pontos sobre o detentor do título de 2016 da Stock Car.





Julio Campos, Max Wilson, Thiago Camilo e Lucas Foresti fecham os dez primeiros do grid de largada. A nona etapa da Stock Car tem transmissão ao vivo pelo SporTV3 neste domingo (23), com largadas às 13 e 14 horas.





Grid de largada*:





1. 80 Marcos Gomes (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1:28.667

2. 88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing) - 1:28.677

3. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:28.802

4. 0 Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing) - 1:28.820

5. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:28.831

6. 11 Lucas Di Grassi (Hero Motorsport) - 1:29.139





Q2





7. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:28.653

8. 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - 1:28.694

9. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:28.714

10. 12 Lucas Foresti (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1:28.846

11. 51 Átila Abreu (Shell V-Power) - 1:28.943

12. 33 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani) - 1:29.050

13. 90 Ricardo Maurício (Full Time Sports) - 1:29.093

14. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:29.296

15. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - sem tempo no Q2





Q1





16. 10 Ricardo Zonta (Shell V-Power) - 1:28.863

17. 18 Allam Khodair (Blau Motorsport) - 1:28.895

18. 8 Rafael Suzuki (Bardahl Hot Car) - 1:28.981

19. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:28.992

20. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Contuflex) - 1:29.041

21. 70 Diego Nunes (Full Time Bassani) - 1:29.100

22. 44 Bruno Baptista (Hero Motorsport) - 1:29.147

23. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.171

24. 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports) - 1:29.173

25. 3 Bia Figueiredo (Ipiranga Racing) - 1:29.220

26. 9 Guga Lima (Vogel Motorsport) - 1:29.273

27. 28 Galid Osman (Cavaleiro Sports) - 1:29.406

28. 20 Ricardo Sperafico (Bardahl Hot Car) - 1:29.417

29. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.432





*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas