Prazo para relatório da comissão do impeachment é definido; Abad pede mais tempo para defesa

(Foto: Edgard Maciel de Sá)









A Comissão para Assuntos Disciplinares tem até o dia 5 de outubro para concluir a análise do pedido de impeachment do presidente Pedro Abad. O prazo foi definido por Fernando Leite, presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense.





Esta data, porém, poderá ser modificada. Como novos documentos foram arrolados ao processo, Abad solicitou mais tempo para atualizar a defesa que apresentou em 6 de setembro.





O tempo maior de trabalho foi pedido por Ricardo Tadeu Bessa Mattos, presidente da comissão, para poder analisar documentos e ouvir testemunhas. Foi atendido, afinal, inicialmente, deveria concluir a avaliação em 14 de setembro, oito dias após a defesa de Abad, conforme determina o estatuto do clube.





Depois da conclusão do trabalho da comissão, que pode ser favorável ou contrária ao pedido, caberá aos conselheiros decidirem o caso. Ainda não há data para tal.





A sessão que apreciará o relatório só poderá ocorrer com a presença mínima de 150 pessoas. Para ser aprovado, o impeachment precisa de 2/3 dos votos dos presentes. Número que situação e oposição concordam ser difícil de alcançar.





Globo Esporte