Presidente eleito da CBF se reúne com Infantino e conversa sobre calendário brasileiro

O presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo, se reuniu na manhã desta segunda-feira com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Londres, onde será realizada a cerimônia da entrega do prêmio The Best. De acordo com com site da confederação brasileira, Caboclo - que atualmente é diretor executivo de Gestão - abordou uma série de assuntos referentes ao futebol sul-americano e tratou sobre como "enfrentar a questão relativa ao calendário do futebol brasileiro para 2020".





- O presidente Infantino demonstrou enorme interesse e apreço às questões do futebol brasileiro - disse Caboclo ao fim da reunião.





Entre os temas debatidos por Rogério Caboclo e Gianni Infantino estiveram a liberação definitiva dos recursos do Fundo de Legado da Copa de 2014 e a realização da Copa América no Brasil no próximo ano, com projeto final apresentado ao presidente da Fifa. Os dirigentes também conversaram sobre alternativas para que as seleções sul-americanas tenham um calendário competitivo, diante da Liga das Nações, organizada pela Uefa.





Caboclo também foi porta-voz da Conmebol no encontro com Infantino - que apontou que deve estar no Brasil ao menos uma vez em 2019. Antes da reunião com o presidente da Fifa, Rogério debateu previamente a agenda apresentada com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.





O futuro mandatário da CBF também defendeu que as licenças de treinador concedidas pela entidade tenham reconhecimento mundial, apresentou proposta para que a Fifa assegure a participação de atletas profissionais em competições sub-20 e deixou clara sua preocupação com uma possível alteração nas regras da Fifa sobre a transferência internacional de atletas, que poderia ficar restrita a uma janela atual.





Globo Esporte