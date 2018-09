Quagliarella faz gol absurdo de calcanhar, e Sampdoria vence o Napoli por 3 a 0

A Sampdoria conquistou, na tarde deste domingo, sua primeira vitória no Campeonato Italiano. E ela veio com um "quê" de espetáculo. Jogando em casa, a equipe do técnico Giampaolo não deu chances ao poderoso Napoli, que havia vencido as duas partidas disputadas até então, e fez 3 a 0 com atuação imponente. O francês Defrel marcou os dois primeiros gols, e a cereja do bolo foi o gol incrível de Quagliarella que fechou o placar.





A equipe da casa saiu na frente logo aos 11 minutos de jogo, com Defrel acertando um petardo de fora da área no ângulo do goleiro Ospina. Ainda na primeira etapa, aos 32, ele fez mais um: recebeu de Quagliarella na área, finalizou, a bola desviou na defesa e entrou.





A pintura aconteceu aos 30 da segunda etapa. Bereszynski cruzou da direita, e Quagliarella, mais ou menos na direção da marca do pênalti, saltou e acertou em cheio a bola com o calcanhar. Uma finalização improvável e firme, que estufou as redes do Napoli. Golaço.





Com o resultado, a Sampdoria (que tem um jogo a menos) somou seus três primeiros pontos no Campeonato Italiano e subiu para a 12ª colocação. O Napoli, por sua vez, está em quinto lugar, com seis pontos.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo sábado, pela quarta rodada. A Sampdoria enfrenta o Frosinone fora de casa, enquanto o Napoli recebe a Fiorentina no San Paolo.





Globo Esporte