Raikkonen desbanca Hamilton por apenas 0s011 para liderar 2º treino em Singapura

A Ferrari até confirmou o favoritismo que tem na pista do GP de Singapura ao liderar o segundo treino livre com Kimi Raikkonen, na manhã desta sexta-feira. Contudo, o finlandês viu a Mercedes colada no retrovisor, com Lewis Hamilton no segundo lugar, separado por apenas 0s011.





A dupla da RBR, que dominou a primeira sessão de livres, ocupou o terceiro e quarto lugares, com Max Verstappen e Daniel Ricciardo, respectivamente. Valtteri Bottas completou o top 5.





Carimbo vermelho! 🔴





O vice-líder do campeonato, Sebastian Vettel, bateu de lado no muro no meio do treino, se dirigiu aos boxes e de lá não saiu mais. O tempo que anotou antes do incidente, após 12 voltas, foi suficiente para garantir um nono lugar para o alemão.





Brendon Hartley foi outra vítima dos muros de Singapura. Mas diferentemente de Vettel, o neozelandês não chegou a danificar o carro, voltando a pista em seguida.





Por pouco! 😱





Outro pequeno incidente marcou a sessão. Marcus Ericsson rodou em uma das curvas desafiadoras de Marina Bay e ficou de lado na pista. Fernando Alonso vinha logo atrás e precisou de muito reflexo para desviar da Sauber do sueco.





Quente? 🔥





A pista de Singapura é uma das mais exigentes do calendário. Além das altas temperaturas ambientes, as 23 curvas com frenagens fortes exigem muito do piloto e do carro. Lance Stroll que o diga. O piloto precisou voltar aos boxes após o sistema de freio da roda traseira direita pegar fogo.





Globo Esporte