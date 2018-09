Real Madrid planeja arena de eSports em projeto do novo Santiago Bernabéu

O Real Madrid pretende contar com um espaço dedicado aos eSports em seu estádio em breve. O Santiago Bernabéu, casa do clube espanhol, teve reforma aprovada em assembleia geral no último fim de semana. No vídeo de apresentação, é possível notar o projeto com uma arena de esportes eletrônicos.





A partir dos 2:13 do vídeo abaixo, é mostrada uma arquibancada diante de três telas - duas mostram cinco jogadores de cada lado, enquanto a central exibe uma disputa de futebol virtual. A apresentação fala em "criação de novos espaços de lazer e entretenimento".





A obra total da reformar está estimada em 525 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões). O clube pretende pagar a dívida por conta própria em até 35 anos.





Globo Esporte