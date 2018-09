Returno tem Palmeiras na liderança, Vitória no G-4 e Bahia com mais derrotas

Ninguém está melhor do que o Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nas cinco partidas disputadas até aqui, o Verdão venceu quatro e empatou uma, e, com 13 pontos conquistados, ocupa o primeiro lugar na tabela do returno. O aproveitamento do time comandado por Felipão é bem expressivo: 86,7%. Além disso, a equipe fez sete gols e sofreu um, e só tem saldo menor do que o do segundo colocado, Santos, que fez um gol a mais.





Na vice-liderança, o Peixe tem os mesmos 11 pontos do Internacional, com aproveitamento de 73,3%. A equipe santista sofreu no primeiro turno, quando terminou em 15º com apenas 20 pontos (mesma pontuação do Sport, que era o primeiro da zona de rebaixamento), mas fez uma campanha de recuperação sob o comando de Cuca, e acumula três triunfos e dois empates no returno - na tabela geral, está na oitava colocação.





O Inter, que tinha terminado a primeira metade do Brasileirão na vice-liderança, conquistou três pontos a mais que o São Paulo no returno, empatando na pontuação geral e assumindo a liderança do campeonato graças ao saldo de gols - tem um a mais.





Forte candidato ao rebaixamento pela campanha feita no primeiro turno (terminou em 18º, na zona), o Vitória mostrou reação surpreendente nos primeiros cinco jogos do returno e conseguiu respirar. O time baiano venceu as três partidas que disputou no Barradão, empatou fora contra o Fluminense e só perdeu para o Flamengo, no Maracanã.





Apenas quatro times ainda estão invictos: além dos três primeiros, o Cruzeiro também não perdeu. Em contrapartida, a equipe mineira empatou quatro jogos e venceu um, e, com sete pontos, ocupa a modesta 11ª colocação neste recorte.





O Bahia foi o time que mais perdeu, com quatro reveses, e só está à frente do Paraná na tabela do returno. A campanha ruim fez a quipe cair da 9ª para a 13ª colocação na tabela geral. O Botafogo também aparece no Z-4 do returno, com apenas quatro pontos conquistados.





