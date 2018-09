São Paulo fará reclamação formal à CBF contra o árbitro que expulsou Diego Souza

(Foto: Marcos Ribolli/GloboEsporte.com)









O São Paulo vai fazer uma reclamação formal na CBF pela atuação do árbitro Dewson Freitas da Silva no empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.





A diretoria do São Paulo considera que o árbitro exagerou ao expulsar Diego Souza aos 33 minutos do primeiro tempo por uma cotovelada em Léo. O camisa 9 recebeu o vermelho direto.





Tanto o técnico Diego Aguirre quanto os jogadores do São Paulo acreditam que a expulsão, considerada injusta por eles, atrapalhou os planos do time no jogo.





Depois de sair em desvantagem com gol contra de Anderson Martins, o São Paulo conseguiu o empate em gol de cabeça de Tréllez, no segundo tempo.





Ainda líder do Brasileirão, agora com 46 pontos, o São Paulo se prepara para encarar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira, às 21h45.













