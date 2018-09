Sette Câmara volta ao pódio na Fórmula 2, e Russell fica com a mão na taça de campeão

O brasileiro Sérgio Sette Câmara conseguiu seu sétimo pódio na temporada 2018 da Fórmula 2 ao terminar a segunda prova da rodada dupla de Sochi na segunda colocação. A vitória ficou com o inglês George Russell, que, com o sexto triunfo neste ano, ficou muito perto de conquistar o título - já o mineiro é o sexto na tabela e ainda pode terminar a temporada em terceiro dependendo de uma combinação de resultados.





Agora, o piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1 soma 248 pontos contra 211 do vice-líder Alexander Albon, que terminou a corrida deste domingo em terceiro. Com 37 pontos de vantagem e 48 em jogo na rodada dupla final, em Abu Dhabi, Russell precisa apenas de um terceiro lugar na corrida 1 ou de um segundo na prova 2 mesmo que Albon vença as duas corridas, faça a pole no sábado e ainda as melhores voltas em ambas as corridas.





Quem deu adeus à briga pelo título foi o britânico Lando Norris, que abandonou a disputa após um choque com Arjun Maini numa briga por posição. Com 197 pontos, o futuro titular da McLaren na F1 não tem mais como alcançar Russell, mesmo que faça pontuação máxima em Abu Dhabi e Russell não marque nada, algo que aliás aconteceu com Norris em Sochi.





Início complicado e Norris fora





A corrida deste domingo teve um começo bastante tumultuado, com vários pilotos passando reto na primeira freada após a largada e um acidente entre Alessio Lorandi e Nicholas Latifi, com este chamando o rival de "idiota".





O safety car entrou na pista e, na relargada, Russell, que havia feito excelente largada vindo de quinto, ultrapassou o pole position Nirei Fukuzumi para assumir a liderança. Sette Câmara também teve um bom início, pulando de quarto para terceiro. Mais atrás, Norris se envolvia num incidente quando era o 12º e abandonava.





Chuva fina e táticas diferentes





Logo depois, a prova ganhou interessantes variáveis estratégicas por causa da chuva. A largada se deu com pista seca, mas uma precipitação leve na metade da corrida levou a maioria dos pilotos aos boxes para uma troca de pneus. Alguns, entretanto, resolveram permanecer na pista com pneus slicks, casos do italiano Antonio Fuoco e do suíço Louis Deletraz.





Embora fraca, a chuva foi suficiente para deixar a pista escorregadia, e Fuoco e Deletraz acabaram perdendo terreno. Na 16ª de 21 voltas, Fuoco passou reto na curva 2, e Russell aproveitou para assumir a ponta, com Sette Câmara tomando o segundo lugar logo em seguida. Nas voltas finais, o brasileiro foi pressionado por Albon, mas manteve a posição, enquanto Russell ia tranquilo para sua oitava vitória na temporada.





A rodada final da Fórmula 2 será disputada apenas nos dias 24 e 25 de novembro, em Abu Dhabi.





