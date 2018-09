Sport acerta com Milton Mendes para liderar grupo na luta contra rebaixamento

(Foto: André Durão)









Milton Mendes é o novo técnico do Sport, oficializado nas redes sociais do clube na manha desta quarta-feira. A apresentação dele está marcada para as 14h, no CT rubro-negro. A princípio, o treinador assinou contrato com o Leão até o fim de dezembro. Milton, que está no Recife desde as 21h da última terça, é conhecido por ser um dos poucos técnicos do Brasil com todos os cursos certificados pela UEFA. No último mês de junho, inclusive, ele renovou a licença, na Europa.

O roteiro de MIlton Mendes desde a chaegada ao Recife tem sido pesado. Além de ter se reunido com o presidente Arnaldo Barros, tão logo colocou os pés na capital pernambucana, o técnico já está reunido com os dirigentes, nesta manhã. Está em pauta, na primeira parte do dia, uma visita ao CT rubro-negro para conhecer as instalações.





- A gente traz um treinador para cumprir esses 12 jogos que faltam e para continuarmos na Série A e que sabe muito bem mexer com o psicológico dos jogadores. Milton também está empolgado em reaparecer no cenário nacional. Nós apresentamos às 14h de hoje - confirmou o vice-presidente de futebol do Sport, Laércio Guerra.





O treinador retorna ao Recife depois de uma passagem, pode-se dizer, vitoriosa pelo Santa Cruz, em 2016. No Arruda, conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Em seguida, na Série A, não resistiu a uma série de resultados ruins e foi demitido – posteriormente, os tricolores foram rebaixados. O último trabalho de Milton foi no Vasco, encerrado em agosto de 2017.





Milton tem uma tarefa árdua na Ilha do Retiro. Com um time que venceu uma partida nas últimas 16 apresentações, pela Série A, a conta para salvar os rubro-negros do rebaixamento tem um cunho heroico. Somar 21 pontos – que dá exatos sete triunfos –, nos próximos 12 confrontos. Para muitos na Ilha, vale, neste momento, o perfil motivador de Milton Mendes.





